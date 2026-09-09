Galicia fomenta su presencia en mercados como Alemania, Irlanda, Reino Unido, Finlandia o Italia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Galicia continúa con el desarrollo de su Plan de Promoción Turística 2026 durante este mes de septiembre, con una programación de acciones destinadas a reforzar el posicionamiento del destino en los mercados internacionales de Alemania, Irlanda, Reino Unido, Finlandia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Estas actuaciones contribuyen a reforzar la difusión de la oferta turística gallega y del Camino de Santiago, especialmente ante la proximidad del Xacobeo 2027.

En el marco del Plan de Promoción Turística 2026, la Xunta tiene previstas más de 150 acciones en alrededor de 20 mercados internacionales, una apuesta que "contribuye a consolidar Galicia como destino turístico de referencia a nivel global", destaca la administración.

En cuanto a las acciones vinculadas al Camino de Santiago, estos días cuatro periodistas con discapacidad están realizando un recorrido por el Camino Portugués, en colaboración con la OET de Los Ángeles. La iniciativa permite que conozcan de primera mano el trabajo desarrollado para avanzar hacia una peregrinación cada vez más accesible e inclusiva, así como los recursos que facilitan la experiencia del Camino para todas las personas.

El estadounidense es el segundo mercado internacional que más peregrinos aporta, con más de 34.300 peregrinos en lo que llevamos de año.

Además, del 3 al 6 de septiembre se desarrolló una acción en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Berlín. En ella participaron seis agentes de viajes del mercado alemán, que tuvieron la oportunidad de conocer diferentes recursos, destinos y experiencias turísticas de Galicia.

Este mes, Turismo de Galicia tiene previstos varios viajes de prensa a mediados de mes junto a la OET de Dublín y a la OET de Londres, la segunda también en colaboración con National Geographic. A finales de mes se desarrollarán otras tres acciones para medios de comunicación con la OET de Helsinki, la OET de Roma y una segunda visita junto a OET de Londres y The Sunday Times.

La Xunta impulsa también varios viajes de familiarización para turoperadores. En este ámbito, destacan dos acciones, una desarrollada en colaboración con el Puerto de A Coruña y otra para dar a conocer EuroVelo Galicia, en colaboración con la OET de Fráncfort, vinculando la promoción internacional con la oferta de cicloturismo gallega.