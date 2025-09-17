Galicia introduce la Carta Internacional del Icomos para el Turismo Cultural Patrimonial en el rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha anunciado la adhesión de Galicia, y concretamente de la gestión del turismo rural, a los principios de la Carta Internacional de ICOMOS para el Turismo Cultural Patrimonial de 2002.

Así lo ha hecho este miércoles durante un encuentro con la vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS y coordinadora de la Carta, Celia Martínez Yáñez.

Este encuentro se enmarca en la visita de Celia Martínez a Galicia para reflexionar, debatir y apoyar la aplicación del documento con los agentes implicados en la gestión del turismo y el patrimonio de la comunidad.

Merelles ha destacado que con este encuentro Galicia se suma a los lugares comprometidos con esta recomendación internacional, que tiene una filosofía transformadora y regenerativa que la convirtieron en "un referente internacional" entre los sitios patrimoniales y comunidades que buscan un turismo responsable, transformador y sostenible.

Esta carta es una guía para alcanzar el equilibrio entre la actividad turística, la participación de los residentes y otros sectores implicados, y la conservación y goce de los valores del lugar, así como la mitigación de los impactos climáticos y ambientales.

El documento profundiza en la gestión y planificación, la cooperación, la gobernanza compartida, la interpretación del patrimonio o la sostenibilidad en la planificación y gestión, entre otros.