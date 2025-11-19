Galicia y Madrid y Andalucía, destinos preferidos por los españoles para 2026, según Siteminder

Archivo - Unos turistas realizan la ruta Punta Socastro o ‘O Fuciño do Porco’, a 11 de agosto de 2022, en O Vicedo, Lugo, Galicia (España). ‘O Fuciño do Porco’ significa hocico de cerdo en castellano y esconde el cabo donde se localiza una ruta impresiona - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía (31%), Galicia (22%) y Madrid (20%) serán los destinos estrella para los viajeros españoles en 2026, según el informe Changing Traveller Report 2026 de SiteMinder. El estudio revela que el 51% de los españoles viajará tanto dentro como fuera del país, superando la media global.

Francia (22%), Italia (19%) y Alemania (13%) son los destinos internacionales más populares. El viajero español priorizará la confianza en cadenas hoteleras conocidas y gastará su presupuesto extra principalmente en el desayuno y servicios de spa.

El informe de SiteMinder, el mayor estudio de consumo sobre alojamientos del mundo, se basa en los resultados de una encuesta realizada por Kantar a 12.000 viajeros en 14 de los mayores mercados turísticos del mundo, entre ellos, España.

Según el informe, más de la mitad de los españoles (51%) planea viajar tanto dentro como fuera del país en 2026, una cifra 10 puntos porcentuales más que la media global. Solo el 18% visitará únicamente destinos extranjeros, mientras que el 31% se quedará exclusivamente en España.

Los destinos internacionales más populares para los viajeros españoles en 2026 son, actualmente, Francia (22%), Italia (19%) y Alemania (13%).

Por su parte, España seguirá liderando la demanda para los viajeros europeos: nos visitarán sobre todo viajeros franceses (España es el destino favorito para el 27%), británicos (24%) y alemanes (18%).

EL PERFIL DEL VIAJERO ESPAÑOL

En 2026, los españoles darán prioridad a la confianza a la hora de elegir sus vacaciones: seguirán cada vez más recomendaciones de amigos y familiares y serán fieles a las cadenas hoteleras que conocen y cuyo personal les trata con amabilidad.

La mitad (49%) viajará en pareja, por encima de la media global, un 29% lo hará con la familia y el 14% con amigos. Solo un 8% se atreverá a viajar solo el año que viene, muy por debajo del 14% de los encuestados en todo el mundo.

Serán selectivos al gastar su presupuesto y a la hora de pagar un suplemento el desayuno sigue siendo el gasto más destacado para el 49% de los encuestados, seguido de unas buenas vistas (33%) y de parking cercano (25%).

En lo que a experiencias se refiere, los españoles destinarán una parte importante de su dinero extra a costearse servicios de spa (39%), cenas gourmet y catas de vinos (27%) y actuaciones musicales en directo (24%).

La habitación estándar seguirá siendo la preferida para el 58% de los españoles, frente al 42% de los encuestados a nivel global, seguida de una superior (33%).

A la hora de decantarse por un establecimiento hotelero u otro, el 26% de los viajeros españoles elegiría un grupo o cadena hotelera conocida, lo que está por encima de la media global (20%).

Y las razones para seleccionarla son la calidad y el servicio (81%), precios competitivos y una buena relación calidad precio (75%) y servicios e instalaciones completos en el lugar (68%).