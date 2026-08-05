Galicia recibió en junio 12.000 turistas nacionales menos que hace un año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibió durante el mes de junio 798.197 turistas nacionales, lo que supone un 1,5% menos que la cifra registrada en el mismo mes del año anterior, esto es, algo más de 12.300 viajeros menos.

Así lo refleja la encuesta experimental a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que evidencia que la duración media de las estancias en Galicia también fue menor, de 3,3 días, frente a los 3,7 del año pasado.

Del total de viajeros nacionales que recibió la Comunidad, la mayor parte, 456.412, procedían de Galicia. Además, 95.156 eran de Madrid, 51.791 de Castilla y León y 45.327 de Asturias, las comunidades que aportaron más visitantes.

En cuanto a los gallegos que se desplazaron a otros puntos, fueron en junio 748.130 viajeros. La mayor parte de ellos viajaron dentro de la propia comunidad autónoma --456.412--, mientras que 74.029 se decantaron por Madrid, 57.043 por Castilla y León, 37.638 por Asturias y 22.302 por Andalucía, las comunidades preferidas por los gallegos.