Los gallegos realizaron 2,26 millones de viajes en el segundo trimestre, un 2,2% más, y gastaron un 3,65% más

Archivo - Una persona con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). Las aerolíneas han programado 28.466 vuelos en los aeropuertos de la red española de Aena para este fin de semana, entre el jueves - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Galicia realizaron 2,26 millones de viajes durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según la encuesta de turismo de residentes que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el gasto total asociado a estos desplazamientos se elevó un 3,65% en variación interanual, hasta alcanzar los 677,9 millones de euros.

En cuanto a Galicia como destino, recibió 2,38 millones de viajes, un 5,1% del total, y en ellos se gastó un total de 611,4 millones de euros. El gasto medio por persona en la comunidad gallega fue de 257 euros y el diario, 79 euros.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, los residentes en España realizaron 46,9 millones de viajes durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Paralelamente, el gasto total asociado a estos desplazamientos se elevó un 3,5% interanual, hasta alcanzar los 15.729,5 millones de euros.

En cuanto a los destinos, los viajes con itinerario nacional aumentaron un 1% (41,6 millones), mientras que las salidas al extranjero experimentaron un crecimiento del 2% (5,29 millones).

El gasto medio diario se situó en los 97 euros (un 5,4% más), con notables diferencias entre los desplazamientos internos (82 euros diarios) y los viajes al exterior (159 euros).

LOS VIAJES DE NEGOCIOS CRECEN UN 11%

Por motivo del viaje, los desplazamientos por ocio, recreo y vacaciones descendieron un 1,1% interanual (24,9 millones de viajes, el 53,2% del total).

En contraste, los viajes de negocios y otros motivos profesionales repuntaron un 11,1% (hasta los 4,5 millones), mientras que las visitas a familiares o amigos subieron un 1,8% (14,6 millones).

En el plano del alojamiento, el INE destaca un descenso del 2,7% en las estancias en viviendas de familiares o amigos en los viajes internos, así como una caída del 2,0% en la pernoctación hotelera para las salidas al extranjero.

La duración media global de los viajes descendió un 2,9%, situándose en 3,5 pernoctaciones.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y COMUNITAT VALENCIANA, A LA CABEZA

Andalucía se mantuvo como el principal destino de los residentes en el segundo trimestre, concentrando el 16,8% del total de los viajes (7,88 millones), seguida de Cataluña (13,6% y 6,38 millones) y la Comunitat Valenciana (11,0% y 5,15 millones). Galicia recibió el 5,1% del total de los viajes.

Atendiendo al origen de los viajeros, los residentes de la Comunidad de Madrid encabezaron las salidas al generar el 17,8% del total de los viajes, por delante de Cataluña (17,4%) y Andalucía (15,0%). En este caso, los residentes en la comunidad gallega realizaron el 4,8% del total.

Si se analiza la propensión a viajar en relación con la población (viajes por cada 1.000 habitantes), los residentes más viajeros fueron los del País Vasco (1.223 viajes), Aragón (1.188) y la Comunidad de Madrid (1.136).

BALEARES Y MADRID REGISTRAN EL MAYOR GASTO DIARIO

El gasto en los viajes con destino nacional aumentó un 5,5% hasta los 10.547,2 millones de euros, con la partida de alojamiento como principal desembolso (27,3% del total y un alza del 6,5%).

Por el contrario, en las salidas al exterior el gasto cayó un 0,5% (5.182,2 millones), siendo el transporte la partida con mayor peso (30,5% del total).

Por comunidades de destino, los gastos medios diarios más elevados se registraron en las Islas Baleares (117 euros), la Comunidad de Madrid (116 euros) y Canarias (115 euros) --en Galicia 79 euros--.

Por el contrario, los importes diarios más bajos se contabilizaron en Castilla-La Mancha (62 euros), Extremadura (63 euros) y Castilla y León (63 euros).

ABRIL CONCENTRA LA MAYOR ACTIVIDAD Y LAS EXCURSIONES CAEN UN 7,3%

Por meses, abril registró la mayor intensidad del trimestre al contabilizar 16,1 millones de viajes y la duración media más prolongada, con 3,9 pernoctaciones por desplazamiento.

Finalmente, los datos del INE reflejan que la población de 15 o más años realizó 41,4 millones de excursiones (salidas sin pernoctación) entre abril y junio, lo que supone un descenso del 7,3% en comparación con el mismo periodo de 2025. El 96,7% de estas excursiones se realizaron por motivos personales.