Los gallegos realizaron 8,7 millones de viajes en 2025, un 14% menos, y gastaron un 8,7% menos

Archivo - Turistas en el centro de Madrid, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Madrid y alcanzó su mejor registro en - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Galicia realizaron 8,7 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 14% respecto al año anterior, según datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 38,52 millones, con un descenso del 19,7% respecto a 2024. El gasto efectuado por los gallegos en estos viajes alcanzó los 2.539 millones de euros el año pasado, un 8,7% menos que en 2024.

Mientras, el conjunto de residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 171,4 millones de viajes.

El gasto efectuado por los españoles en estos viajes alcanzó los 63.853 millones de euros el año pasado, un 2,6% más que en 2024, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes con destino interno disminuyeron un 6,1% en 2025, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 5,2%. Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 788 millones, con un descenso del 2,8% respecto a 2024.

El 87% de los viajes tuvo como destino principal España y el 13% el extranjero. Los viajes con destino interno acumularon el 77,2% de las pernoctaciones y el 63,1% del gasto total, con un gasto medio diario de 66 euros.

Por su parte, los viajes al extranjero supusieron el 22,8% de las pernoctaciones y el 36,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 131 euros.