La gerencia de Urbanismo de Vigo aprobará el martes el proyecto de la ordenanza reguladora de la VUT

VIGO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo someterá a votación el próximo martes el proyecto de ordenanza municipal reguladora de la implantación, intensidad y funcionamiento de viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, según ha avanzado la concejal de Urbanismo, María José Caride.

En declaraciones remitidas a los medios, la edila socialista ha recordado que el objetivo fundamental de esta ordenanza (que deberá pasar por el pleno para su aprobación inicial y, posteriormente, y tras la exposición pública, para su aprobación definitiva) es "proporcionar seguridad jurídica a titulares y vecinos, evitar conflictos con las comunidades de propietarios y priorizar el derecho a la vivienda y el uso residencial".

Las condiciones de implantación se establecen a partir del nuevo Plan General de Ordenación Municipal, y solo podrá haber VUT en las zonas donde sea un uso compatible con ese Plan General y, además, en edificios completos o plantas bajas o altas con independencia funcional, esto es, "con un acceso independiente que además no tengan usos residenciales en las plantas inmediatamente inferiores".

Caride ha explicado que "en ningún caso" podrá haber viviendas turísticas en viviendas que fueran reformadoas o rehabilitadas con subvenciones públicas para mejora del parque residencial, ni en viviendas con algún tipo de protección oficial.

Adicionalmente, ha señalado, el Ayuntamiento podrá declarar (previo estudio y tramitación administrativa) barrios, calles o zonas como "zonas saturadas o de intensidad limitada para el uso de viviendas de uso turístico".

Así, ésta será una actividad "sujeta a comunicación previa para su implantación, previa inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas de Galicia". "Por lo tanto, explícitamente, el Ayuntamiento de Vigo otorga esta actividad y a partir de ahora, todas las actividades y viviendas de uso turístico tendrán que ser compatibles con esta tramitación administrativa, contando con la comunicación previa de actividad en el Ayuntamiento de Vigo", ha detallado.