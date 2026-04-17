El gobierno de Vigo da luz verde a la tasa turística: de 0,80 a 2 euros por noche, según el alojamiento

Archivo - Establecimientos hosteleros en Vigo - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

VIGO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vigo ha aprobado este viernes el proyecto de ordenanza fiscal reguladora del recargo municipal sobre el Impuesto Gallego de Estancias Turísticas, es decir, la tasa turística, que variará desde 0,80 a 2 euros por noche, en función del tipo de alojamiento, según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, en declaraciones remitidas a los medios.

El documento establece que, para los hoteles de 5 estrellas (normales y superior) y los de 4 estrellas superior, la tasa será de 1,82 euros más IVA (2 euros); para el resto de hoteles de 4 estrellas y 3 estrellas, será de 1,46 euros más IVA (1,60 euros); para el resto de hoteles y pensiones la tasa será 1,09 euros más IVA (1,20 euros); para viviendas de uso turístico será de 1,46 euros más IVA (1,60 euros); para albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamento y viviendas turísticas será 0,73 euros más IVA (0,80 euros).

Igualmente, se establece una tasa turística de 1,20 euros para estancias en embarcaciones de cruceros turísticos. El Puerto de Vigo había mostrado su rechazo a la tasa para cruceristas durante el período de consulta pública, aduciendo que tendría efectos negativos sobre el turismo.

Sin embargo, los informes aportados al expediente señalan que no habrá tal efecto negativo y que otras ciudades con puertos que reciben cruceros les aplican la tasa turística, como Lisboa, A Coruña, Barcelona o Palma de Mallorca).

"RECARGO CERO" Y EXENCIONES

En todo caso, la ordenanza contempla supuestos de "recargo cero" y exenciones. Así, desde su entrada en vigor, prevista para octubre de este año, hasta el 1 de julio de 2027, habrá un recargo cero para la tercera, cuarta y quinta pernocta y, a partir de entonces, se computará un máximo de cinco pernoctas por cada estancia.

Igualmente, la tasa no se aplicará para los cruceristas hasta el 1 de julio de 2027.

Por otra parte, no estarán sujetas a la tasa las estancias por motivos de salud (para la persona y sus acompañantes), las estancias de deportistas federados por la concurrencia a competiciones, las estancias realizadas por causa de fuerza mayor (derivadas de alojamientos gestionados a través de los servicios sociales municipales).

Además, quedan exentos de la tasa los menores de edad, personas con discapacidad igual o superior al 65 %, estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública, estancias en los albergues públicos gestionados por la Xunta a través del Plan Xacobeo y estancias en albergues juveniles.

Una vez aprobada en Junta de Gobierno, ha explicado Abel Caballero, se abrirá un plazo de 10 días para presentar enmiendas a la ordenanza. El trámite seguirá con las comisiones informativas y, finalmente, la aprobación por parte del Pleno.

El regidor ha insistido en que esta tasa se aplicará a las personas que visiten Vigo y que pernocten en los establecimientos recogidos en el documento, y "no afectará para nada a las ciudadanas y ciudadanos ni a las empresas" de la ciudad.