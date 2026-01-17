O Grove (Pontevedra) avanza en la tasa turística y planea implantarla "posiblemente" en junio

Archivo - Dos personas observan el mar con olas por el temporal, en la playa de A Lanzada, a 5 de noviembre de 2023, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). La borrasca Domingos ha dejado en toda Galicia un total de 1.166 incidencias. En Pontevedra, fue - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de O Grove (Pontevedra) sigue avanzando en la implantación de la tasa turística y su alcalde, José Cacabelos, ha situado en junio una "posible" fecha de entrada en vigor con el propósito de destinar lo recaudado a sufragar gastos relacionados, como mejoras en las vías o en las playas.

En un audio remitido a los medios, el regidor socialista ha avanzado que está negociando la aplicación de este recargo con la oposición y "algún" partido ya le ha trasladado su futuro apoyo. De este modo, su intención es llevarla al pleno municipal de enero o a uno extraordinario en febrero.

La llamada tasa turística se corresponde en Galicia con un recargo municipal sobre el impuesto en las estancias turísticas, regulado desde inicios de 2025 a nivel autonómico y que puede ser puesto en marcha por iniciativa municipal.

Por el momento, únicamente Santiago de Compostela y A Coruña lo están recaudando. Este recargo permite cobrar un importe de entre 1 y 2,5 euros, en función del tipo de alojamiento, y por un máximo de cinco noches.

Para el regidor de O Grove, que ha manifestado en varias ocasiones su interés de ponerlo en marcha, la cuestión de los fondos municipales es la principal motivación para implantarlo. "No aplicaríamos la tasa turística si hubiera otras líneas de financiación que ni se contemplan ni se discuten ni se hablan", ha asegurado.

La regulación del recargo permite que este se emplee en inversiones relacionadas con su cobro: "Estos gastos vinculados al turismo crecieron y no tenemos presupuesto para ello". Entre ellos, ha citado mejoras en las playas --en concreto, en equipamientos como los aseos--, en las vías o en la seguridad, entre otras infraestructuras turísticas.

"El presupuesto antes de la pandemia cubría todas las áreas que el Ayuntamiento tiene que atender; pero, después de la pandemia, los precios se dispararon y los gastos también", ha expuesto Cacabelos, que se queja de las "competencias impropias" que recaen en los municipios.

CRÍTICAS DE PROPIETARIOS DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

Por otra parte, a través de un comunicado remitido este sábado, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha expresado su "firme rechazo" a la intención del Ayuntamiento de implantar la tasa de cara a verano, ya que considera que la medida "nace de un diagnóstico equivocado" y puede "profundizar" en la pérdida progresiva de visitantes.

"Mientras otros destinos de su entorno, como Sanxenxo, avanzan hacia un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y con mayor estabilidad estacional, O Grove corre el riesgo de situarse en desventaja en un momento especialmente sensible para el sector", critica la entidad.