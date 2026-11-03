Instalado en el castillo de Vimianzo el primer contador turístico de la Costa da Morte

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado el castillo de Vimianzo, donde ya está en funcionamiento el primero de los contadores previstos en el marco del convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y Costa da Morte Asociación Turística (CMAT).

Merelles ha puesto en valor los sistemas de medición de visitantes para avanzar hacia una planificación turística basada en datos reales, que permita conocer mejor los flujos de personas, anticipar los momentos de mayor afluencia y adaptar la gestión de los recursos a las necesidades de cada destino.

El dispositivo instalado en el castillo de Vimianzo contabilizó más de 2.300 visitantes desde su puesta en funcionamiento, el pasado 9 de octubre, con una media diaria de 95 personas.

El sábado 10 de octubre se registró el mayor volumen de afluencia, con más de 200 entradas. Los primeros datos también permiten identificar una mayor concentración de visitantes durante los fines de semana: el domingo representa aproximadamente el 22% de los registros y el sábado el 20%.

El director de Turismo de Galicia destacó que esta información permite ir más allá de las estimaciones y disponer de una herramienta objetiva para conocer el comportamiento de los visitantes.

"Se trata de anticiparnos a las necesidades y de buscar un equilibrio entre la actividad turística, la conservación del patrimonio y la calidad de vida de la población local", destacó.

WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES

En otro orden de asuntos, Turismo de Galicia participa desde este martes y hasta el 5 de noviembre en la 46ª edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las principales ferias profesionales de la industria turística internacional, para promocionar la oferta turística gallega y el Xacobeo 2027