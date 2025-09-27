Más de 23.000 peregrinos continuaron hacia Fisterra y Muxía tras recoger la Compostela en agosto y septiembre

Archivo - Un peregrino en el Camino de Santiago. - TURISMO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 23.000 peregrinos que recogieron la Compostela en Santiago desde el pasado 1 de agosto hasta el 21 de septiembre siguieron el Camino para finalizar en Muxía o Fisterra con un promedio de hasta 400 peregrinos diarios en alguno de los dos puntos.

Así lo ha señalado este sábado el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la presentación de los datos de los sensores instalados en el Camino de Fisterra-Muxía que por primera vez miden el flujo de peregrinos.

Merelles ha destacado que en agosto se estiman que fueron 14.369 peregrinos los que acabaron el Camino en Fisterra y Muxía y 8.827 desde el 1 al 21 de septiembre.

Los dispositivos, instalados en esta ruta a su paso por Negreira, Dumbría, Muxía y Fisterra, registran también las personas que visitan en general estos puntos pero las operaciones estadísticas permiten discriminar si se trata de peregrinos o visitantes en general.

De esta forma, el 30% de los visitantes de Fisterra en agosto y septiembre eran peregrinos mientras que en Muxía este porcentaje fue del 8%.

Asimismo, los datos reflejan que el promedio diario de peregrinos supera los 130 en Muxía y oscila alrededor de 300 en Fisterra tanto en agosto como en septiembre, registrando un promedio de 400 peregrinos en alguno del dos finales.

"Hacemos un importante esfuerzo instalando todos estos sensores en todos los caminos oficiales de la ruta xacobea y también estamos controlando las visitas de lugares turísticos como la playa de las Catedrales y el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Isllas Atlánticas", ha destacado, al tiempo que ha indicado que la Xunta realizará un estudio sobre los flujos de visitantes al Castro de Baroña.