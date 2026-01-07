Medio Ambiente y Turismo de Galicia firman un convenio de 200.000 euros para el trazado del Camiño do Litoral

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles, firman un convenio para el diseño del trazado definitivo del Camiño do Litoral. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha suscrito este miércoles un convenio de colaboración por importe de 200.000 euros para definir el trazado definitivo del Camiño do Litoral, una ruta que unirá la Galicia costera de norte a sur, desde Ribadeo (Lugo) hasta Tomiño (Pontevedra) a pie, y de Tomiño a Tui en bicicleta.

El acuerdo incluye actuaciones como la supervisión, validación y modificación, en su caso, de la propuesta de trazado definitivo; la elaboración del proyecto técnico de señalización normalizada; la licitación de la ejecución e instalación de esa señalización (prevista en el primer trimestre de 2026); y el control del cumplimiento de la correcta ejecución.

Ángeles Vázquez ha señalado que, tras asumir la Xunta la gestión del litoral el pasado verano, éste será el año de su "puesta en valor" y de la difusión con actuaciones como este Camiño do Litoral. Así, ha recordado que el compromiso del gobierno gallego "es total" con la protección y cuidado de la costa, así como con su desarrollo económico y social, "al que contribuirá esta senda".

La previsión es que el Camiño do Litoral cuente con 52 etapas, que suman más de 1.300 kilómetros, y será la "antesala de otras actuaciones que el Ejecutivo gallego está preparando de cara al próximo Xacobeo 2027". El objetivo, ha subrayado Ángeles Vázquez, es que esta ruta sea "un camino vivo, que permita disfrutar, a pie o en bicicleta, de la costa gallega y conocer los tesoros que esconde".

Por su parte, Xosé Merelles ha destacado que la colaboración con Medio Ambiente da continuidad al trabajo iniciado el pasado año desde Turismo de Galicia a través de un acuerdo con la Fundación Galicia Sustentable, del que salió la propuesta de trazado y señalización del Camiño do Litoral.

Con la señalización de las sendas que componen este itinerario, "se potenciará la oferta turística naútica y costera de Galicia", ha subrayado Merelles, a la vez que se promueve "el turismo sostenible a través del conocimiento del paisaje y el contacto con la naturaleza".

El director de Turismo de Galicia también ha incidido en que la agencia ha destinado en los últimos años casi 30 millones de euros de fondos europeos Next Generation para la puesta en valor del litoral desde el punto de vista turístico. Entre las acciones llevadas a cabo, ha apuntado la línea de ayudas a ayuntamientos y establecimientos para embellecer el litoral, o los apoyos a la renovación de infraestructuras portuarias deportivas.