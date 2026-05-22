El nuevo albergue de peregrinos de la Xunta en Dozón abrirá en el Xacobeo 2027 y contará con 58 plazas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo albergue de peregrinos que la Xunta impulsará en la Casa Rectoral de la Iglesia de San Salvador do Castro, en Dozón, estará operativo en la temporada alta del próximo Xacobeo 2027 y contará con 58 plazas.

Así lo indicó este viernes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la presentación del proyecto de rehabilitación de la Casa Rectoral de la Iglesia de San Salvador do Castro.

"La Xunta amplía la capacidad alojativa de la red pública de albergues en el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, un itinerario por el que pasan anualmente más de 8.000 peregrinos y que ahora sumará un total de 16 albergues del Xacobeo en este itinerario de la Vía de la Plata y más de 500 plazas", ha indicado Merelles.

En este sentido, ha anunciado que la licitación del proyecto para que se presenten las empresas se abrirá la próxima semana y se estima que después del verano puedan comenzar las obras.

"El albergue estará en funcionamiento en la temporada alta del Xacobeo 2027, dando respuesta así al trabajo que estamos realizando desde Turismo de Galicia para intensificar la mejora en la acogida a los peregrinos, la mejora de las infraestructuras y el mantenimiento del Camino de Santiago con vistas al Año Santo", ha añadido.

Para la construcción de este nuevo albergue rehabilitarán la Antigua Casa Rectoral de la iglesia de San Salvador do Castro, situada en el lugar de Castro, municipio de Dozón, que es de titularidad eclesiástica.

Actualmente el edificio no está en uso y se va a recuperar tras un proceso de rehabilitación integral que incluirá una ampliación de volumen y acondicionamiento del conjunto como albergue de peregrinos.

Para ello, demolerán el interior, respetando la normativa urbanística vigente del propio Ayuntamiento y realizarán trabajos de tabiquerías, forjados, instalaciones así como cubierta, sin afectar a los elementos de la fachada, escalera interior singular.

El nuevo albergue tendrá seis habitaciones con un aforo de 58 personas (28 literas y dos camas accesibles).