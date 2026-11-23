SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia contabilizó 927.766 pernoctaciones hoteleras en el mes de octubre, lo que supone un 6,1% más que en el mismo mes de 2025, mientras que los viajeros crecieron casi un 7,7%, hasta alcanzar los 537.950 turistas.

Así se desprende de los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press, que señalan que tanto el aumento de viajeros como de pernoctaciones en la Comunidad fue superior al de la media de España, que se quedó en un +2,4% y +1,6%, respectivamente.

Del total de turistas que llegaron a Galicia, 314.362 eran residentes en España y 223.588 llegaron del extranjero.

La tarifa media diaria en los hoteles gallegos en octubre fue de 81,90 eros, un 9,76% más, muy por debajo de los 130,40 euros de media nacional (+7,89%). Así, la tasa media por habitación disponible fue de 45,63 euros,un 13,31% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles registraron un incremento interanual del 1,6% en octubre, hasta los 34,7 millones, su mayor cifra en un mes de octubre de toda la serie histórica, siempre según los datos del INE.

Este avance del sector en el décimo mes del año se vio favorecido tanto por los españoles como por los turistas extranjeros. Así, mientras que las pernoctaciones de los residentes en España experimentaron un aumento del 2,7%, las de los no residentes crecieron un 1,2%.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, hasta las 332,4 millones, máximo histórico para este periodo.

En este balance anual, las estancias de los viajeros nacionales avanzaron ligeramente, un 0,3%, mientras que las de los turistas internacionales lo hicieron en un 2,1%.

Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) continuó al alza y registró una subida del 7,4% en octubre en tasa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2024. Con este repunte, se acumulan 64 meses consecutivos de alzas interanuales.