Publicada la declaración del Entroido de Cobres como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Entroido de Cobres. - SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este lunes la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional el Entroido de Cobres, que se celebra en la localidad pontevedresa de Vilaboa.

Con esta publicación, se da firmeza al acuerdo adoptado el pasado 28 de abril, en reconocimiento a la antigüedad, continuidad a lo largo del tiempo y originalidad de este 'entroido', del que el Estado también destaca la "recuperación de danzas y rituales culturales y la diversidad de los actos que lo componen".

Así, el Entroido de Cobres se convierte en la duodécima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Galicia, y en la número 162 en el conjunto del país.

Aunque no cuenta con una fecha de origen precisa, el Entroido se celebra de forma ininterrumpida desde el siglo XVIII, con las únicas excepciones de la Guerra Civil y la pandemia, adaptándose y evolucionando con el paso del tiempo. Tradicionalmente, la festividad era organizada en Vilaboa por 'os mozos' 'os cofrades', jóvenes mayores de 15 años que reclutaban a los distintos integrantes del bando del Carnaval, la comitiva que recorría las parroquias bailando para recaudar fondos destinados a la celebración de la 'Corrida do Galo'. Este grupo estaba compuesto habitualmente por tres o cuatro parejas de madamas y galanes, acompañados por músicos con gaitas y otros instrumentos.

En la actualidad, la comitiva está formada exclusivamente por madamas, personaje central con un traje compuesto de diferentes piezas muy elaboradas; los galanes, los acompañantes del festejo con un traje más sencillo y elegante; y las personas de blanco, con el acompañamiento musical de la banda de gaitas Aires de Cobres, perteneciente a la Asociación Cultural Cobres, organizadora del evento.

También se unen otros personajes como los 'vellos', el 'majacho', quién interactúa con las personas asistentes a las fiestas nocturnas, siendo este el único personaje de este carnaval tradicional que va enmascarado, o el 'predicador', recuperado en 2024 para criticar los sucesos más llamativos ocurridos en el pueblo desde la celebración del último carnaval.

El Entroido de Cobres tiene lugar desde el sábado al martes de Carnaval y cuenta con diversos actos, entre los que destaca la 'Corrida do Galo', el día estrella del festejo. En ella, los 'vellos' custodian un gallo ficticio enterrado en un agujero mientras personajes sin máscara intentan robarlo. Ese mismo día se celebran dos juegos más, con el gallo en el río y el gallo en el palo, colocados para que los participantes puedan cogerlo y llevarse un premio para quien lo consiga.

La jornada concluye con actuaciones de comparsas, la intervención del predicador o predicadora, la actuación de madamas y galanes, que culmina con la danza de las espadas y un figurado sacrificio del gallo, seguido del sermón y la quema de un gallo ficticio de gran tamaño.

También tienen lugar fiestas nocturnas, 'La Morada', comida posterior al festejo donde se homenajea a los y las integrantes del Entroido de Cobres, y el Encuentro de Entroidos.