Publicado el decreto que regula la utilización de la marca 'Xacobeo 2027'

Archivo - La Catedral de Santiago de Compostela con un foco de luz alumbrando su fachada, a 9 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes el decreto que regula la utilización de la marca 'Xacobeo 2027' por el sector público autonómico de Galicia y por otras personas o entidades, así como el fomento del uso de la marca.

La norma, acordada por el Consello de la Xunta el pasado 26 de enero, define los criterios de uso de la marca, que abarca la identidad visual y los elementos de comunicación asociados al Año Santo Xacobeo 2027, declarado de interés público. El decreto entrará en vigor desde este martes y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028.

Según se recoge en el texto, los departamentos, organismos y entidades del sector público autonómico deberán incorporar la marca 'Xacobeo 2027' en sus acciones de comunicación audiovisual, escrita o plástica, preservando los elementos esenciales de su identidad. El objetivo es homogeneizar la imagen corporativa de las iniciativas relacionadas con el evento en el ámbito gallego y más allá.

Además, contempla también la posibilidad de que entidades locales, asociaciones, empresas y personas físicas puedan solicitar licencias para utilizar la marca en sus propias actuaciones.

Del mismo modo, la regulación articulará la forma de fomentar el uso de la marca entre los ayuntamientos y otras instituciones gallegas, con el fin de potenciar su presencia en acciones de promoción turística, cultural y de acogida de visitantes y peregrinos en el marco de la celebración del evento.

El decreto regula no solo el uso institucional de la marca, sino también los mecanismos de autorización para terceros interesados, con el fin de facilitar la coherencia y visibilidad del Xacobeo 2027 en actividades que trascienden el ámbito público, como ferias, eventos culturales, campañas promocionales y proyectos privados en línea con la celebración.