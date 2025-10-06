El Puerto de Vigo pide que se ajuste la ley para que los cruceros paguen la tasa turística solo si pernoctan

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Vigo ha solicitado a la Xunta de Galicia que la Ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026 introduzca un ajuste con respecto a la de 2025, de forma que los cruceros que no pernocten en la ciudad estén exentos de pagar la tasa turística.

Esta petición se produce tras las alegaciones presentadas por la Autoridad Portuaria de Vigo a la consulta pública sobre la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del recargo municipal en el impuesto sobre estancias turísticas en la ciudad.

Según ha recordado esta mañana el máximo responsable portuario, Carlos Botana, la tasa turística debería ser únicamente aplicable a cruceristas que pernocten en la ciudad, "manteniendo de esta forma la coherencia con el trato a otros viajeros que llegan en medios como avión, autobús, tren o vehículo particular y se marchan el mismo día sin pernoctar, que estarían exentos de abonar dicha tasa".

"Es más, muchos de estos cruceristas ni siquiera llegan a bajarse del barco durante su escala y otros se desplazan directamente desde el buque a lugares de interés de la provincia, por lo que no utilizarían ningún servicio en la ciudad", recoge el Puerto en un comunicado.

Por lo tanto, a su juicio, gravar el fondeo o amarre sin pernoctación en el puerto" plantea dudas jurídicas, ya que el hecho imponible se realizaría en un espacio de dominio público portuario estatal y no de carácter municipal".