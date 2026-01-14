La Red Pública de Albergues del Xacobeo recibe el premio Q 2026 del Ictes por su apuesta por la sostenibilidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red Pública de Albergues del Xacobeo acaba de ser galardonada con el premio Q 2026 que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), que reconoce la apuesta de esta red por la sostenibilidad turística al haber sido reconocidos muchos de sus establecimientos con la marca S de Sostenibilidad del ICTES.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la entrega de la distinción será el jueves, 22 de enero, coincidiendo con la celebración de Fitur, en el Palacio de Cibeles, en Madrid.

La Red Pública de Albergues del Camino de Santiago depende de Turismo de Galicia a través de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, y está formada por 76 alojamientos que ofrecen más de 3.400 plazas.

En 2025, 25 albergues de peregrinos de la red pública del Xacobeo alcanzaron la certificación S de Sostenibilidad Turística. En total, están acreditados con esta marca 31 albergues gallegos.

La comunidad gallega, según indicó la Xunta, es la segunda en números absolutos en certificaciones Q de Calidad Turística en España, solo por detrás de Andalucía.

En este sentido, cuenta con certificación Q un total de 322 establecimientos repartidos por el territorio gallego.

En lo que respecta a la S de Sostenibilidad, en 2025 están acreditados un total de 108 establecimientos, empresas, infraestructuras y recursos de la comunidad gallega, que ocupa la tercera posición en números absolutos.