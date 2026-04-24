Rueda anima a los chinos a visitar el Xacobeo 2027, "el gran año de Galicia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un encuentro con operadores turísticos chinos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, promociona a Galicia como un destino turístico seguro y de calidad en un encuentro con operadores turísticos en Pekín (China).

En el marco de su viaje al país asiático, Rueda ha subrayado la riqueza de Galicia en materia de patrimonio, gastronomía o termalismo, así como atractivos como el Camino de Santiago.

De tal forma, anima a los ciudadanos de China a visitar la comunidad gallega con motivo del Xacobeo 2027, que será "el gran año de Galicia".

De hecho, recuerda que el número de peregrinos procedentes de China se multiplicó por seis en la última década, de forma que se superaron los 4.400 durante 2025.

CONEXIÓN DEL PUEBLO CHINO Y GALLEGO

Subraya la conexión que existe en la forma de ser del pueblo chino y gallego, por su carácter acogedor, hospitalario y familiar, así como el interés por la gastronomía como parte de la identidad. "Tenemos esa sensibilidad especial para acoger con cariño y con mucha hospitalidad a todos los que vienen de fuera y para superar todo tipo de barreras", señala sobre los gallegos.

Asegura que, a pesar de recibir 9 millones de turistas durante 2025, Galicia es un destino poco masificado, a su juicio. "Llevamos muchísimo tiempo trabajando en que las visitas se distribuyan durante los 12 meses del año", remarca.