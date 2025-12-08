Rueda destaca el potencial del turismo termal para crear empleo y fijar población en el rural gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante una reunión con el director general de Punta 25 Hotels Group, Agustín Pescador, y otros representantes de la compañía. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el "potencial" del turismo termal para crear empleo y contribuir a fijar población en los ayuntamientos del rural gallego.

Así lo hizo durante una reunión, que mantuvo esta semana, con el director general de Punta 25 Hotels Group, Agustín Pescador, y otros representantes de la compañía que adquirió el balneario de Baños de Molgas con el objetivo de reabrirlo como establecimiento de cuatro estrellas.

En la reunión se destacó la apuesta de la Xunta por asegurar a Galicia como potencia en el sector termal, a través del Plan de Turismo Termal a lo que se destinan más de 10 millones de euros hasta 2028.

El objetivo de este plan, presentado a comienzos de este año, es sentar las bases para seguir modernizando, diversificando y fortaleciendo un sector clave para el turismo y la economía gallega.

El balneario de Baños de Molgas, inaugurado en 1873, es un establecimiento emblemático para Galicia y cuenta con un valor añadido por estar situado en plena Vía de la Plata del Camino de Santiago.