Rueda fecha para verano la puesta en marcha de la senda turística que unirá el litoral gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recorre una parte del Camiño do Litoral, a 1 de abril de 2026. - XUNTA DE GALICIA

A CORUÑA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles que la senda que unirá la costa gallega desde Ribadeo hasta Tui, denominada Camiño do Litoral, estará operativa a partir de este verano. De este modo, ha asegurado que la ruta, con una longitud de 1.300 kilómetros, está cogiendo "velocidad de crucero", aunque todavía están realizándose obras de adaptación para dejarla "en perfecto estado".

Así lo ha trasladado esta mañana desde Carnota (A Coruña) después de recorrer una parte del trazado junto con las entidades que colaboraron en su diseño y definición: la Fundación Galicia Sustentable, Sherpa Project y Marexada. En el acto ha estado acompañado por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

El titular del Gobierno gallego ha mostrado su "orgullo" y agradecimiento por el trabajo realizado y ha ensalzado la senda, realizada al amparo de la transferencia de las competencias del litoral (formalizada el 1 de julio de 2025), como un "magnífico ejemplo" de iniciativa turística para atraer visitantes.

En esta línea, ha defendido que el Camiño do Litoral permitirá dinamizar la economía local de los 79 ayuntamientos que atraviesa y diversificar la oferta turística. "Queremos que la gente nos visite, que los que vengan los pasen bien, repitan y conozcan Galicia", ha destacado, además de remarcar que la senda también servirá para que los propios gallegos "conozcan su propia tierra".

Los 1.300 kilómetros estarán divididos en 52 etapas, de forma análogo al Camino de Santiago, y se podrá recorrer a pie o en bicicleta desde Ribadeo (Lugo) hasta Tui (Pontevedra), extremos que hacen frontera con Asturias y Portugal, respectivamente. En este sentido, el Gobierno gallego ya está realizando los trámites para dotarlo de una señalización sostenible e integrada en el paisaje, que estará finalizada durante el verano.

Además, la Xunta también acometerá trabajos de avance del trazado en algunos puntos que lo necesiten y pondrá en marcha una aplicación móvil en la que se ofrecerá información de interés sobre las distintas etapas o sobre el patrimonio cultural cercano.