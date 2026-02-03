Rueda llama a implicarse en el Xacobeo 27: "Estamos a las puertas de hacer algo muy grande"

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado do conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participa no cto sobre os patrocinios do Xacobeo 2027. Cidade da Cultura (Santiago de Compostela). - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Hoy empieza todo", ha dicho, ante un auditorio a rebosar, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha participado este martes en un encuentro empresarial sobre patrocinios de cara al Xacobeo 27, que ha tenido lugar en el edificio CINC de la Cidade da Cultura.

El presidente gallego ha instado a todo el tejido empresarial y social de Galicia a participar en este evento y a "trabajar con tiempo" para "hacer las cosas bien". "Estamos a las puertas de hacer algo muy grande", ha resumido Alfonso Rueda, para quien este Xacobeo, el primero tras el binomio 21-22, afectado por la pandemia, "tiene que ser el principio de muchísimas cosas y de muchísimas oportunidades".

Durante su intervención, Rueda ha recordado los datos de turismo del año 2025, en el que visitaron Galicia casi 8,9 millones de personas. Para encuadrar esta cifra, ha recordado que antes de la pandemia el objetivo a alcanzar eran los cinco millones de visitantes. "Y nos parecía ambicioso", ha continuado, para ratificar que, sin obsesionarse por una cifra, estos datos "tienen una importancia".

Para el jefe del Ejecutivo gallego, el Xacobeo 27 "tiene que ser el año grande de Galicia", por lo que ha hecho "un llamamiento a todos" a participar bajo el paraguas de la Xunta, que "tiene que coordinar y poner recursos".

Alfonso Rueda ha recordado que las empresas pueden participar en el Xacobeo a través de donaciones, aportaciones o patrocinios. En este caso, el presidente ha hablado, además de los beneficios que eso puede suponer para la proyección internacional, de que podrán acogerse a los beneficios fiscales derivados del Año Santo. En este punto en concreto, ha lamentado que el programa no esté aún activo y ha instado al Gobierno central a concretarlo cuanto antes.

De cara al Xacobeo 27, ha avanzado, la Xunta pondrá en marcha un nuevo Plan Director de Patrocinios, un marco específico para garantizar una programación con criterios homogéneos, mayor seguridad jurídica y mejor coordinación.

"Es un sistema pensado para no dejar a nadie fuera y ser lo más justos posible", ha dicho Rueda, dado que "probablemente haya más proyectos que capacidad para hacerlos". Por ello, ha avanzado, se seleccionará "lo mejor, lo que más retorno tenga" y "lo que más hable del Galicia".