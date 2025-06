Santiago se encuentra en el 90% de ocupación hotelera a días de la inauguración del Son do Camiño

Archivo - Festival O Son do Camiño - GADIS-O SON DO CAMIÑO - Archivo

El festival congregará en el Monte do Gozo a miles de espectadores los días 12, 13 y 14 de junio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ocupación media de los hoteles en Santiago es del 90%, con algunas habitaciones libres a la espera de las reservas de última hora, en vistas al inicio del festival O Son do Camiño, programado para este jueves, 12 de junio.

Según los datos que maneja la Unión Hotelera --que agrupa más de la mitad de las plazas hoteleras de la ciudad--, existen algunos hoteles que ya se encuentran al 100%, "especialmente los que se ubican más próximos al festival", explica la entidad a Europa Press.

Tal y como destaca, O Son do Camiño es un "evento magnífico a todos los efectos y resulta beneficioso para la ciudad".

Además, añaden que "la buena noticia es que las tarifas de venta son más elevadas", por lo que hay un "incremento de rentabilidad muy sensible". En concreto, realizando una búsqueda por las principales páginas de reservas de hoteles se encuentran que el precio medio de una noche está alrededor de los 125 euros, llegando incluso a los 300 euros.

La sexta edición del evento se inaugurará este jueves, con una duración de tres días --12,13 y 14 de junio-- en los que actuarán más de 40 artistas nacionales e internacionales, entre los que están Duki, Bryan Adams, Bad Gyal, Amaral o Steve Aoki.

MÁS DE 300 EFECTIVOS DE SEGURIDAD

Para ello, la ciudad contará con un total de más de 300 efectivos --tanto de la Policía Nacional como de la Local o Bomberos-- que velarán por la seguridad del festival.

Esta información la han trasladado la subdelegada del Gobierno, María Rivas; el concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, tras la junta de seguridad ciudadana mantenida este lunes.

Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridades del Estado, que integra a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, participarán más de 250 efectivos. Estarán presentes, de nuevo, las unidades de Seguridad Ciudadana y móvil. Esta segunda estará localizada en la estación intermodal, desde donde saldrán las lanzaderas al Monte do Gozo, en el que se ubica el recinto del festival.

Asimismo, contará con la colaboración de las unidades de investigación, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Reacción y la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que permitirá el despliegue de medios áereos a través de sistemas de drones y antidrones. La labor de los medios del Estado la completan Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y un puesto avanzado de la Axega.

De esta forma, un año más, el Ayuntamiento mantiene los autobuses lanzaderas con el fin de "evitar los problemas de tráfico". Esta medida es paralela al correspondiente plan de circulación establecido, ya comunicado a los vecinos de la zona, con los cortes correspondientes y con las tarjetas que autorizan el paso. "En ese sentido, no esperamos grandes obstáculos", ha confiado Duro.

Además, ha anticipado que la entrada de la gente será "escalonada", ya que el grueso de los asistentes llegarán a partir del viernes, donde ya se espera un lleno total, que corresponde a un aforo de 42.000 personas.

SE ESTIMA LLEGAR AL 100% DE LA VENTA

Por su parte, la organización del festival ha trasladado a Europa Press que la venta total se encuentra en el 98%, y se estima llegar al 100% con las compras de última hora, ya que "apenas quedan entradas".

De hecho, han concretado que entradas como las del sábado se encuentran agotadas "desde hace mucho tiempo" y el número de abonos vendidos es superior al de las entradas diarias.

El recinto cuenta con una capacidad de 42.000 asistentes por día, lo que supone un total de 126.000 espectadores. Si bien no existen datos de los asistentes totales esperados, se augura que las cifras rondarán las del año pasado, puesto que "no se ha producido un aumento de la capacidad del aforo", aunque "todo depende de la ocupación hotelera y otros datos que aún desconocen".

BRYAN ADAMS, AMARAL Y STEVE AOKI

El festival será inaugurado por Duki, Bryan Adams y Franz Ferdinand como cabezas de cartel, que estarán acompañados de Mikel Izal, Nil Moliner, Dollar Selmouni, Paul Thin, Galician Army y Filloas.

Además de las actuaciones en el escenario Son Electro by Repsol, especializado en la música electrónica, con djs como Bárbara Lago, Benwal, Dexphase, Indira Paganotto, Teresa Ferreiro y Vendex.

El viernes 13 estarán en Santiago, la banda Kasabian, Bad Gyal, Kase.O , Amaia, Carolina Durante, Juan Magán, Siloé, Merino y Aiko. Por su parte, en Son Electro by Repsol estarán, Adiel, Àme (Live), Andrés Campo, Héctor Llamazares, Karras Martínez y Mand Le Tough.

Finalmente, el evento se cerrará el sábado 14, con The Prodigy, Estopa, Amaral, Steve Aoki, Dani Fernández, La La Love You, Lia Kali, Marlena, The Rapants, Tain y Capital Voskov. También, con la actuación electrónica de Dennis Cruz, Honey Dijon, Jayda G, Tsha, Viviana Casanova y Yahaira.