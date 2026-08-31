Sanxenxo registra un 88,10% de ocupación media en agosto, similar a la cifra del año pasado

Archivo - Bañistas en la playa, a 8 de octubre de 2023, en Pontevedra, Galicia (España) - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sanxenxo ha registrado un 88,10% de ocupación media en agosto, pese a la última semana del mes en la que Galicia experimentó una meteorología adversa.

Tal y como ha trasladado el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), los alojamientos turísticos registran una leve variación con respecto al agosto de 2025, en el que hubo un 88,40% de ocupación.

Según los datos del Consorcio, el mayor índice de ocupación fue para los apartamentos turísticos (93,73%), cuatro puntos más que en el mismo mes del año pasado, seguido de los cámpings (92,50%) que también incrementaron su índice de ocupación media en cuatro puntos.

En el ámbito hotelero, los de los hoteles de cuatro estrellas, con un 91,24% marcaron la cifra de mayor ocupación, mientras que los de tres y dos estrellas cerraron agosto con un 82,58% y un 83,72%.

Finalmente, los hoteles de una estrella y las pensiones se mantuvieron estables con respecto a la cifra de ocupación, volviendo a cerrar el verano con un 84,84% de ocupación media, prácticamente el mismo dato que en agosto de 2025.

Así las cosas, agosto se revalidad como el "mejor mes" para la hotelería en Sanxenxo, al mejorar los datos de julio y marcar ocupaciones "estables y positivas".

En palabras del presidente del Consorcio Turístico de Sanxenxo, Alfonso Martínez, la evolución de los precios vienen marcando cambios en el nivel de gasto del viajero, pero no merma el atractivo del destino, que sigue marcando "excelentes cifras de ocupación".

Además, tal y como ha ampliado, empieza ahora un mes de septiembre en el que habrá un "buen número de eventos deportivos que también auguran unos buenos índices de ocupación".