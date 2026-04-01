El sector turístico plantea A Coruña y Vigo para vuelos de trabajo y Santiago para vacacionales

El clúster de turismo se reúne con la Xunta - CLÚSTER DE TURISMO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El clúster de turismo de Galicia ha trasladado a la Xunta sus propuestas para mejorar la conexión aérea de la comunidad, entre ellas la de orientar los aeropuertos de A Coruña y Vigo hacia vuelos de trabajo y el de Santiago a los vacacionales.

Asimismo, plantea contar con un interlocutor profesional para la captación de rutas, y ofrece su colaboración directa en la promoción del destino.

El clúster, que aboga por esta especialización de los tres aeropuertos para ganar eficiencia y competitividad, busca evitar duplicidades y mejorar la eficiencia global del sistema aeroportuario.

Por eso propone orientar los aeropuertos de A Coruña y Vigo hacia el segmento de viajes profesionales y de negocios, mientras que el aeropuerto de Santiago, considera, "podría reforzar su posicionamiento en el ámbito turístico y vacacional, favoreciendo así la complementariedad de la red".

El documento entregado a la Xunta --esta semana el presidente del clúster, Cesáreo Pardal, y el tesorero de la entidad, Alfonso Martínez, se reunieron con el conselleiro de Presidencia, Xustiza, e Deportes, Diego Calvo-- también recoge otras líneas de trabajo como la mejora de la intermodalidad terrestre, el refuerzo de conexiones con 'hubs' internacionales estratégicos, el establecimiento de alianzas con el aeropuerto de Oporto o el impulso de programas específicos que permitan reforzar la conectividad fuera de la temporada alta.

Con esta propuesta, el sector turístico gallego busca contribuir a la definición de un modelo aeroportuario más coordinado, sostenible y orientado a mejorar la competitividad turística de Galicia y su posicionamiento en los mercados internacionales.

Así, el clúster ha traslado a la Xunta y a todos los agentes implicados la propuesta del sector para mejorar la conexión aérea de la comunidad, en un documento que recoge las conclusiones de una mesa de expertos del sector turístico.

Plantea hasta ocho líneas de actuación para promover un uso complementario de los tres aeropuertos, mejorar su accesibilidad, e incrementar las frecuencias hacia mercados prioritarios.

Una de las primeras medidas que propone el sector es la creación de una figura técnica especializada que actúe como interlocutor profesional con capacidad de negociación directa con aerolíneas, destinos estratégicos y operadores turísticos.

Esta figura debería contar con autonomía y recursos suficientes para desarrollar una labor proactiva de captación de rutas, permitiendo una interlocución más profesionalizada y eficaz con el mercado aéreo internacional.

El documento también recoge la disposición del sector turístico gallego a implicarse de forma directa en las acciones de promoción y captación de nuevas conexiones aéreas.

En este sentido, las empresas y entidades del sector plantean colaborar en presentaciones de destino, encuentros profesionales y acciones promocionales en mercados estratégicos, trasladando una imagen de unidad y reforzando el posicionamiento de Galicia como destino atractivo para las aerolíneas.