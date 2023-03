'Sendas de Santiago': un catálogo de ocho rutas naturales para "atraer" al turismo familiar y de naturaleza

Las sendas son accesibles a pie desde el centro de la ciudad, de corta y media duración y poca o ninguna dificultad



El Ayuntamiento de Santiago ha presentado, bajo el nombre de 'Sendas de Santiago', un catálogo compuesto por ocho rutas naturales de "fácil recorrido" y accesibles desde el centro, entre las que se encuentran las rutas de los ríos Sar y Sarela o la ascensión al monte Pedroso, y con el que pretende atraer al "turismo familiar y de naturaleza".

El concejal de Turismo de Santiago, Sindo Guinarte, acompañado de la gerente de Turismo, Flavia Ramil, ha presentado este martes este proyecto, con el que el gobierno municipal desea mostrar la "excelente" relación existente entre el núcleo urbano de Compostela y su contorno.

El responsable de turismo ha declarado que esta estrategia turística, que pretende poner en valor el patrimonio natural del término municipal, tiene un "doble objetivo". Por una parte, ofrecer una alternativa que permita "descentralizar" los flujos turísticos que se concentran en el casco histórico, y por otra, dirigirse al "turismo de naturaleza y al turismo familiar".

En este sentido, ha destacado que las ocho sendas naturales son accesibles a pie desde el centro de la ciudad, de corta y media duración y poca o ninguna dificultad, por lo que están orientadas tanto a familias con pequeños, mascotas o personas con movilidad reducida, como a "cicloturistas o senderistas más avanzados".

MÁS DE 80 METROS CUADRADOS "VERDES" POR HABITANTE

Asimismo, Guinarte ha destacado los "espacios verdes" de Santiago de Compostela, entre los que se incluyen parques, jardines, huertas, ríos y paisajes, que se complementan con las zonas rurales de cada una de las parroquias por las que pasan las sendas.

En este sentido, Guinarte ha destacado que Santiago "está muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 10 o 15 metros de zonas verdes por ciudadano.

Las ocho sendas naturales que conforman el catálogo son las siguientes: Río Sarela Arriba; Río Sarela Abaixo; Finca do Espiño, Selva Negra e Granxa do Xesto; Monte Pedroso; Río Sar, Muíño de Parceiros; Río Sar, Bosque do Banquete de Conxo; Bosque de Galicia, Cidade da Cultura, Parque do Lago; y Monte Viso.

Por otra parte, Flavia Ramil ha recordado que para la realización de este catálogo no se ha realizado ninguna obra nueva y que los ejemplares se podrán consultar en la oficina de turismo o a través de su página web.