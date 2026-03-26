Los gallegos realizaron 8,3 millones de viajes en 2025, un 12,6% menos, pero gastaron un 2,4% más

Archivo - Turistas en el centro de Madrid, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Madrid y alcanzó su mejor registro en - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

Los residentes en Galicia realizaron 8,3 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 12,6% respecto al año anterior, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con todo, los gastos realizados por los gallegos en estos viajes subieron, en concreto un 2,4%, hasta alcanzar los 2.660,4 millones de euros.

Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes realizados por gallegos superaron los 30,39 millones, lo que supone un descenso del 10,85% respecto a 2024.

Mientras, Galicia recibió un total de 8,7 millones de viajes de residentes en España en 2025, lo que representa una caída del 14% respecto al año anterior y el gasto que efectuaron alcanzó los 2.539 millones de euros, un 8,7% menos.

Mientras, las pernoctaciones correspondientes a estos viajes a Galicia superaron los 38,52 millones, con un descenso del 19,7% respecto a 2024.

DATOS ESTATALES

Mientras, el conjunto de residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 171,4 millones de viajes.

El gasto efectuado por los españoles en estos viajes alcanzó los 63.853 millones de euros el año pasado, un 2,6% más que en 2024, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes con destino interno disminuyeron un 6,1% en 2025, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 5,2%. Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 788 millones, con un descenso del 2,8% respecto a 2024.

El 87% de los viajes tuvo como destino principal España y el 13% el extranjero. Los viajes con destino interno acumularon el 77,2% de las pernoctaciones y el 63,1% del gasto total, con un gasto medio diario de 66 euros.

Por su parte, los viajes al extranjero supusieron el 22,8% de las pernoctaciones y el 36,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 131 euros.