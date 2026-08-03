Trives y Manzaneda se postulan como Destino Starlight por la "extraordinaria calidad" de su cielo nocturno

Imagen del cielo en la zona. - AYUNTAMIENTOS DE POBRA DE TRIVES Y MANZANEDA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de A Pobra de Trives y de Manzaneda, ubicados en la provincia de Ourense, han unido fuerzas para postularse como candidatos a Destino Turístico Starlight por la "extraordinaria calidad" de su cielo nocturno.

En un comunicado, ambos municipios han puesto en valor este "paso decisivo" en su apuesta por un modelo turístico "sostenible, de calidad y ligado a los recursos naturales" con la puesta en marcha de esta candidatura para obtener "un reconocimiento internacional que situará a la comarca entre los grandes referentes del turismo astronómico".

Tras destacar la colaboración institucional necesaria para llevar a cabo esta iniciativa, los gobiernos locales han indicado que la proximidad del eclipse solar previsto el próximo 12 de agosto pone de manifiesto el "enorme potencial" de la comarca para consolidarse como destino de referencia para el astroturismo.

"La certificación Starlight supondrá un importante impulso para la promoción turística del territorio, incorporando un nuevo atractivo a una oferta ya consolidada alrededor de la naturaleza, el deporte, el patrimonio, la gastronomía y la Estación de Montaña Cabeza de Manzaneda. Además, contribuirá a diversificar la actividad turística a lo largo de todo el año, generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de la comarca", han indicado.