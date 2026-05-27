Turismo de Galicia cierra con éxito las jornadas sobre el eclipse impartidas a más de 200 profesionales

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. - TURISMO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) - El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha valorado este miércoles el resultado del ciclo de jornadas divulgativas sobre el eclipse que su departamento lleva realizando desde el mes de marzo por distintos puntos de Galicia y que contó con más de 200 asistentes, profesionales del sector turístico que recibieron pautas e información sobre este evento astronómico y turístico.

Así lo ha manifestado durante la sesión de clausura de este ciclo que se ha celebrado este miércoles en el Centro de Hostelería de Galicia (CSHG) para profesionales del sector turístico en contacto directo con el público final, como el personal de las oficinas de Turismo de la Xunta, el área de Ferias e informadores de Turismo de Galicia o las personas asociadas de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia.

El director de Turismo ha calificado de "éxito" la serie de jornadas divulgativas, que, ante la convocatoria de público registrada, "constatan el interés del sector turístico por este evento que va a dinamizar numerosos ayuntamientos gallegos".

Las jornadas dieron cobertura a todas las provincias y áreas de visualización del eclipse y se celebraron en Lalín, Chantada, As Mariñas Coruñesas, Oia y Fornelos de Montes, Trevinca, Costa da Morte y Ancares lucenses.

"Turismo de Galicia trabaja de la mano de los distintos agentes implicados en la preparación de este evento astronómico y la promoción del destino Galicia para la observación del eclipse de forma segura, en la que el visitante desfrute de una experiencia única y de calidad", ha incidido Merelles.