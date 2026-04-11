Turismo de Galicia impulsa la cátedra de hidrología para difundir el termalismo en los tratamientos médicos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado este sábado el Balneario de Lugo en el que se estaba celebrando el último seminario teórico-práctico incluido en la Cátedra de Hidroloxía Médica, impulsada para difundir el termalismo en los tratamientos médicos.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, durante su visita, Merelles subrayó la apuesta del Gobierno por la innovación, salud y formación de los profesionales sobre todo en el ámbito del termalismo.

En este sentido, ha valorado la relevancia de la oferta termal de la comunidad, un "elemento dinamizador clave para el desarrollo de las zonas fuera de los ámbitos más visitados".

Xosé Merelles ha puesto en valor el "marcado componente desestacionalizador y diversificador de la oferta turística" y ha destacado su relación con la Estratexia de Turismo de Galicia 2030, que busca promover al territorio como destino "auténtico y singular.

Para lograrlo, la Xunta está potenciando modalidades de turismo que ponen de relevo elementos identitarios de la región, como su "rica oferta en aguas mineromedicinales, ya que Galicia cuenta con siete de los ocho tipos de estas aguas que existen, y es la 1ª potencia termal de España -y el 2º destino europeo con mayores reservas.