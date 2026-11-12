Vigo crea 'La Navideña', un certificado que acredita la visita a la ciudad durante las fiestas

Caballero en la presentación de 'La Navideña'. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado la creación de 'La Navideña', un certificado que acredita a todos los visitantes que han pasado por la ciudad durante las fiestas.

En un acto llevado a cabo en la calle Príncipe, el regidor ha explicado que este reconocimiento permitirá a los turistas no solo llevarse el recuerdo y las ganas de volver a la urbe olívica, sino un documento que acredita que han estado en la Navidad de Vigo.

Para conseguirla, el Ayuntamiento distribuirá QR en los principales puntos neurálgicos de las luces de la ciudad, que podrán ser escaneados y, tras poner unos datos (nombre y código postal y foto, si desean), podrán obtener la acreditación en su móvil.

También en Príncipe habrá una caseta navideña donde se imprimirán de forma física, en caso de que los turistas quieran llevarla de recuerdo en formato papel.

Caballero ha indicado que las Navideñas estarán numeradas, lo que permitirá saber cuántas personas han sacado su acreditación, al estilo Compostela del Camino del Santiago.

"Sabemos que van a ser millones, porque es un gran recuerdo de la Navidad", ha reivindicado el alcalde ante los medios de comunicación, bromeando con que los turistas se la llevarán a su lugar de residencia, la enmarcarán y la pondrán "en el sitio más importante de su casa".