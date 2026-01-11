Vigo despide su Navidad con un mensaje de "paz y amistad" ante los "momentos difíciles"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, apagando las luces de Navidad - ADRIAN IRAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vigo se ha despedido este domingo, 11 de enero, de la Navidad 2025, tras cerca de 60 días de visitantes, atracciones e iluminación, con un mensaje de "paz y amistad" frente a los "momentos difíciles".

Y es que las ya internacionalmente conocidas 'luces de Vigo' se han apagado después de dos meses de funcionamiento en los que la ciudad olívica contó con casi 12 millones de luces LED y un total de 460 calles iluminadas.

En un acto multitudinario en plena Puerta del Sol, el mandatario local, rodeado de miembros del Ayuntamiento, ha celebrado que en estos meses Vigo recibió a visitantes de todo el mundo. "La Navidad es una cultura profunda y la Navidad es Vigo", ha proclamado.

Así, Caballero ha indicado que estas fiestas en la ciudad "no son solo luces maravillosas", sino también "un valor, una cultura y una forma de sentirse juntos".

"Si en algún momento la Navidad es necesaria, es ahora. Es en estos momentos difíciles que vive el mundo. Y desde Vigo queremos en este final de la Navidad lanzar el mensaje de la paz y amistad. El mensaje de los mejores valores de los seres humanos. Eso es nuestra Navidad", ha indicado.

En este sentido, ha querido agradecer a todos los que trabajaron durante estas semanas por hacer que la Navidad de Vigo siga siendo "la mejor del planeta". Además, ha remarcado el "maravilloso empuje económico" que significó para la ciudad, al crear "miles de puestos de empleo".

"El mérito es de todos. Es mérito de esta gran ciudad que de repente quiso ocupar su sitio, su sitio en Galicia, su sitio en España y su sitio en el mundo", ha enfatizado.

La cuenta atrás ha arrancado en inglés, seguido en español y acabado en gallego. "Dentro de nada se vuelve a encender", ha asegurado el mandatario local en cuanto el árbol se apagó por completo, cerrando así las fiestas navideñas.

NAVIDAD 2025

Vigo encendió sus luces de Navidad el pasado 15 de noviembre. En estos casi dos meses 460 calles han estado iluminadas con 12 millones de luces, unas 40 más que el año pasado. En total, hubo más de 7.000 motivos ornamentales, con 1.161 arcos, 2.883 motivos y 2.667 árboles.

Además, contó con más de 50 unidades de elementos lumínimos 3D, con un Belén Monumental en Casa das Artes, así como con la Casa de Papá Noel o la característica noria gigante.

También, en esta edición la Navidad se extendió a otros puntos de la ciudad, con un nuevo mercadillo en Bouzas y con un mercado gigante y pista de hielo en el centro comercial Vialia.

OCUPACIÓN HOTELERA

En un audio difundido a los medios en días previos, Caballero aseguró que el nivel de ocupación hotelera rondó el 75% en diciembre, cinco puntos más que en 2024.

"Es impresionante", reivindicó, explicando que cerca de un 10% eran turistas gallegos, mientras que casi un 48% eran viajeros nacionales y más de un 42% eran internacionales, siendo de estos el 70% portugueses.

"Portugal redescubrió la Navidad", enfatizó el alcalde, apuntando a otros países como Italia, Estados Unidos o Alemania