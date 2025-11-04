Vigo encenderá el 15 de noviembre las luces de Navidad "de todo el planeta"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y varios concejales, ante montaje del gran árbol de Navidad en Porta do Sol. - CONCELLO DE VIGO

VIGO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alumbrado navideño de Vigo se encenderá el próximo 15 de noviembre, según ha desvelado este martes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha proclamado que ese día "se encienden las luces de Navidad de todo el planeta".

En declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha desvelado "el secreto mejor guardado y más codiciado del planeta", y ha confirmado que el acto de encendido se hará el 15 de noviembre, como es tradicional, desde el gran árbol instalado en Porta do Sol.

Caballero ha invitado a "todo el mundo, en toda España, en toda Europa, en todo este planeta" a acudir a la ciudad durante el encendido y durante el resto de la campaña navideña, que suele extenderse unos dos meses.

Este año, la ciudad estará iluminada con casi 12 millones de luces led instaladas en 460 calles y casi 7.000 motivos ornamentales, además de otros atractivos como los montajes lumínicos en 3D, la casa de Papá Noel y el Cartero Real, el Belén Monumental, la gran noria, los mercadillos o el gran abeto de Porta do Sol, de 45 metros de altura, coronado por una gran estrella de 9 metros.