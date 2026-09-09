Volotea conectará este invierno A Coruña con Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante

Turismo.- Volotea volverá a conectar Valencia y A Coruña a partir de noviembre - VOLOTEA

A CORUÑA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Volotea ha puesto a la venta hoy cinco nuevas rutas que conectarán A Coruña con Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante.

"Con estas conexiones, la compañía vuelve a incorporar Galicia a su red, reforzando la conectividad doméstica en España y ampliando las opciones de viaje para los pasajeros gallegos desde el aeropuerto coruñés", señala en un comunicado.

En el caso de Bilbao, Málaga y Valencia, comenzará el 6 de noviembre, operando en distintos días de la semana, mientras que con Sevilla será a partir del 7 de noviembre.

En cuanto a Alicante, comenzará a partir del 2 de diciembre, según informa la compañía en un comunicado en relación a los nuevos vuelos con los que conectará desde al aeropuerto coruñés de Alvedro.