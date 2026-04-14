La Xunta anima a empresas y entidades a sumarse al nuevo 'O Teu Xacobeo'

PONTEVEDRA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, ha presentado este martes los detalles de una nueva edición del programa 'O Teu Xacobeo', una iniciativa con la que el Gobierno gallego busca implicar activamente a la ciudadanía, al tejido empresarial y a las entidades sociales en la preparación del Xacobeo 2027.

Según ha explicado, la convocatoria fue publicada el pasado mes de marzo en el Diario Oficial de Galicia y contempla un enfoque plurianual, ya que permitirá financiar proyectos que se desarrollen a lo largo de 2026 y 2027.

La Xunta destinará a este programa un presupuesto global de tres millones de euros. En el caso de las iniciativas previstas para este mismo año, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 27 de abril.

Así, Reguera ha subrayado que esta línea de ayudas se integra en la estrategia de Turismo de Galicia y en el Plan Director de los Caminos de Santiago 2022-2027.

El objetivo, ha señalado, es favorecer la participación de la sociedad gallega en la definición y desarrollo de la programación vinculada al Xacobeo, combinando grandes eventos con propuestas de carácter local que refuercen valores como la solidaridad, la hospitalidad y la tolerancia, al tiempo que contribuyan a promocionar recursos turísticos como el patrimonio, la naturaleza o la gastronomía.

El representante autonómico ha incidido en la relevancia de este acontecimiento tanto para la economía como para la proyección exterior de Galicia y ha asegurado que la Administración autonómica dedicará los medios necesarios para que el Xacobeo 2027 tenga un impacto destacado.

DISTRIBUCIÓN

En cuanto a la distribución de los fondos, la convocatoria se articula en dos líneas diferenciadas. La primera, dotada con dos millones de euros, está dirigida a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas. La segunda, con un millón de euros, se reserva a entidades sin ánimo de lucro.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 60% del presupuesto subvencionable en el caso de entidades privadas y hasta el 80% para las organizaciones sin ánimo de lucro, con un límite máximo de 25.000 euros por proyecto.

Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2026, o bien entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2027, en función de la anualidad en la que se desarrollen.

Las iniciativas que opten a estas ayudas podrán enmarcarse en ámbitos como el artístico, el patrimonial, el pensamiento, el deporte o la acción social, siempre que contribuyan a dinamizar los Caminos de Santiago, fomentar el desarrollo rural, promover la inclusión y la accesibilidad, e incorporar criterios de calidad, igualdad y sostenibilidad ambiental.