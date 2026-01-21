La Xunta centra la oferta turística para 2026 en el eclipse total, el Camino de Santiago y propuestas enogastronómicas

Presentación oferta turística Galicia 2026 en Fitur. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha abierto su participación en la primera jornada de Fitur con la presentación 'Galicia, porta de entrada do gran eclipse solar 2026', uno de los grandes acontecimientos con impacto turístico que tendrán lugar este año y que centrará la oferta de la Comunidad junto al Camino de Santiago y las propuestas enogastronómicas.

En la presentación, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha destacado que el eclipse podrá verse en gran parte del territorio, en una franja comprendida entre Estaca de Bares y la comarca de Valdeorras, en Ourense, a lo largo de 143 ayuntamientos, esto es, el 45,6% de toda Galicia.

Este ha sido el punto de partida de la programación del stand de Galicia en la primera jornada de Fitur 2026, compuesta por presentaciones de destinos alrededor de los principales atractivos de la comunidad, entre los que destacan la gastronomía, el turismo de naturaleza, el paisaje, el patrimonio y el Camino de Santiago, entre otros.

Una de las presentaciones se ha centrado en el 'Camino Portugués de la Costa Inclusivo'. "Nuestro Camino de la Costa es mágico por su belleza, por su patrimonio natural y cultural y por su gente, pero también es inclusivo, como demuestran desde hace años los peregrinos de Discamino", ha destacado la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz durante su intervención.

Así, la representante institucional de la Xunta ha detallado los datos "espectaculares" que presentó el recorrido en el año 2025, "con un 80% de peregrinos extranjeros", especialmente, ha añadido, alemanes, norteamericanos e italianos.

DIVERSIFICACIÓN

En esta línea, Xosé Merelles ha puesto en valor la diversificación de las rutas jacobeas y ha manifestado que el Camino Portugués de la Costa es el que muestra el mayor índice de crecimiento y el tercero de más recorrido, con el 16,9% del total.

Las rutas jacobeas han sido también el hilo conductor de la presentación 'Vinte municipios, unha soa voz', con la Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago; y 'O final é o comezo, Solpor', con la Asociación de Empresarios do Camiño de Santiago Fisterra Muxía.

En la primera, el director de Turismo ha recordado que se están dando pasos para la promoción de este itinerario con actuaciones para la mejora de los albergues y ha destacado que cuenta también con una oficina de información al peregrino.

PATRIMONIO Y ENOGASTRONOMÍA

Por otro lado, relacionado con el turismo patrimonial, el stand de Galicia ha acogido este miércoles la presentación de '800 anos da consagración da Catedral de Tui', en una cita en la que colaboraron Xunta y Ayuntamiento de Tui.

En este caso, Merelles ha puesto en valor la conmemoración que, ha opinado, "servirá para atraer a un mayor número de visitantes a esta zona con recursos turísticos que giran alrededor del entorno del río Miño y de la frontera con Portugal".

En cuanto al turismo enogastronómico, el responsable de Turismo ha participado en citas destinadas a promover esta modalidad de visitas, como la presentación 'Itinerarios enogastronómicos de Valdeorras', del Xeodestino Trevinca Valdeorras, o la de la 18 edición de la guía '...E para comer...Lugo', de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo.

Finalmente, Merelles ha acudido también a la presentación 'Ferrolterra Máxica: Tradición e natureza para todas as persoas viaxeiras', del Xeodestino Ferrolterra.