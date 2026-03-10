La Xunta convoca 2 millones de euros en ayudas a ayuntamientos para mejorar recursos turísticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia publica este martes la orden de ayudas de la Xunta destinada a ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes para actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas. En total, contará con una dotación de 2 millones de euros a repartir vía concurrencia no competitiva.

En concreto, estas subvenciones tienen como objetivo la recuperación, de la accesibilidad y de la señalización de los recursos turísticos en ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes de cara a la consolidación de la oferta turística en las zonas rurales a través de la puesta en valor de su riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajística, recoge la orden.

Así, entre las posibles actuaciones están las de embellecimiento de los accesos a los recursos turísticos del ayuntamiento en cuestión, la recuperación y el tratamiento paisajístico del entorno, su iluminación ornamental, la adecuación de aparcamientos o la recuperación y creación de distintos elementos, y la dotación de miradores paisajísticos o rutas de senderismo.

Podrán ser también objeto de subvención otras actuaciones realizadas en los bienes declarados de interés cultural. Aquí se incluye, por ejemplo, el embellecimiento de vías con materiales sostenibles, el ocultamiento de colectores de residuos, la eliminación de cables aéreos y antenas de comunicaciones o la conservación de recursos previamente beneficiarios de estas ayudas.

La convocatoria recoge también iniciativas de puesta en valor turístico de los recursos, como la rehabilitación o la restauración para su dedicación a usos turísticos distintos del alojamiento de personas o la recuperación de elementos de interés etnográfico o de la arquitectura tradicional.

Por último, se incluyen actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad, como la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso; iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la información de personas con algún tipo de discapacidad sensorial, o la señalización de los recursos turísticos.

Los proyectos podrán ser subvencionados al 100% del presupuesto previsto, hasta un máximo de 30.000 euros. El año pasado se destinaron a este fin también dos millones, que fueron para un total de 67 proyectos.