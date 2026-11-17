El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participa en 'Ultreia-Sudoe'. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha participado este martes en la apertura del seminario internacional del proyecto 'Ultreia Sudoe', una iniciativa de cooperación que reúne a representantes institucionales y entidades vinculadas al Camino de Santiago de España, Francia y Portugal para compartir los resultados alcanzados y avanzar en la gestión coordinada de las rutas jacobeas, donde ha puesto el foco en la importancia de esta cooperación internacional para "mejorar la gestión y la sostenibilidad" del Camino.

Además, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, durante la inauguración se ha señalado que entre los principales avances del proyecto destacan las paradas informativas, que ofrecen información sobre patrimonio, servicios, alojamiento, restauración y productos locales, así como la implantación de un sistema común de medición de los flujos de peregrinos.

Para el departamento autonómico, la participación de Galicia en este proyecto permitió avanzar en la mejora de los servicios y de la información a los peregrinos, además de en la promoción de los recursos patrimoniales, culturales y turísticos vinculados al Camino de Santiago. Estas actuaciones, ha añadido, contribuyen también a reforzar la actividad económica de los territorios por los que transcurren las rutas jacobeas, "favoreciendo la valorización de los recursos locales y un desarrollo turístico más sostenible y equilibrado".

Además, el proyecto aborda también otros "ámbitos estratégicos" para el futuro del Camino, como la accesibilidad y la inclusión, la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad y la gestión de las rutas.