El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha participado este miércoles en un acto institucional en el marco de la primera edición de 'Viaxa!', la Feria Profesional de Turismo Internacional, donde ha destacado la importancia de estos encuentros para impulsar la internacionalización de la oferta turística gallega y avanzar en el posicionamiento de Galicia como destino de "turismo premium".

Xosé Merelles ha resaltado el apoyo de la Xunta al nacimiento de esta iniciativa, que se celebra del 23 al 26 de noviembre en A Coruña y Santiago de Compostela, en el marco de la apuesta por esta línea de trabajo recogida en la Estrategia de Turismo de Galicia 2030, que busca consolidar un modelo turístico más diversificado y con un mayor impacto económico en el territorio.

Esta cita reúne a más de 100 empresas gallegas y cerca de 30 turoperadores internacionales procedentes de Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Polonia e India. Un encuentro que permite conectar directamente la oferta turística gallega con compradores extranjeros, favorecier acuerdos comerciales y dar a conocer experiencias diferenciadas y de alto valor añadido.

La jornada celebrada en A Coruña se centró precisamente en el segmento del turismo premium, con un espacio expositivo dedicado a los geodestinos y a los atractivos de la provincia, complementado con reuniones comerciales entre empresas y operadores internacionales.

En este contexto, se destacó el trabajo que está desarrollando Turismo de Galicia para diseñar una propuesta turística "que aporte singularidad a la comunidad y permita consolidarla como destino premium, elevando la calidad de su oferta complementaria".

El programa continuará este jueves en Santiago de Compostela con una jornada dedicada al Camino de Santiago, en la que se abordarán los distintos itinerarios, las necesidades de las personas peregrinas y los servicios complementarios que pueden enriquecer la experiencia.