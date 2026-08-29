La Xunta destaca la Festa da Istoria de Rivadavia por "poner en valor la tradición el patrimonio y cultura"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha destacado la Festa da Istoria de Rivadavia, por poner en valor "la tradición, el patrimonio y la cultura como elementos dinamizadores del destino".

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, Merelles asistió este sábado a la jornada central de la festividad, celebrada en la localidad ourensana.

Durante este fin de semana, el casco histórico del municipio y de la antigua judería e convierte en una villa medieval a través de la combinación de recreación histórica, artesanía, gastronomía y cultura sefardí.

La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1997contribuye a "proyectar la identidad de Rivadavia y a favorecer la llegada de visitantes".

Además, ha remarcado la Xunta, se enmarca en un contexto de evolución positiva del turismo en la provincia de Ourense, que en este 2026 suma casi 200.000 viajeros, con un destacado crecimiento del mercado internacional, que aumenta más de un 20 % con respecto al año anterior.