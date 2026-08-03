La Xunta destina 9 millones a impulsar la transición energética en los establecimientos turísticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Xunta ha tomado razón de la nueva convocatoria de ayudas para impulsar la transición energética del sector turístico gallego, con un presupuesto total de nueve millones de euros para 2026 y 2027.

Tal y como ha avanzado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, esta línea tiene como finalidad facilitar que pequeñas y medianas (pymes) empresas turísticas adapten sus establecimientos a los nuevos estándares de eficiencia energética y economía circular, reduciendo su consumo de energía no renovable, disminuyendo su huella de carbono y mejorando su competitividad.

En este sentido, las subvenciones están dirigidas a las pymes titulares de establecimientos turísticos de alojamientos y a las empresas de restauración, incluidos restaurantes, cafeterías y bares, inscritos en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia.

Con respecto a la intensidad de la ayuda concedida, esta estará vinculada al nivel de ahorro energético alcanzado por el proyecto. Así, las actuaciones que alcancen una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable podrá recibir una ayuda del 50% de la inversión subvencionable.

Dicha porcentaje se podrá elevar hasta el 70% si el ahorro llega al 40% y podrá alcanzar el 90% cuando la mejora energética supere el 50%.

En este sentido, los proyectos deberán de tener un carácter integral y combinar actuaciones de eficiencia energética con inversiones en energías renovables.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la mejora de la envolvente de los edificios, la renovación de la iluminación por sistemas más eficientes, así como la implantación de instalaciones de energía solar térmica, geotermia, biomasa, aerotermia o hidrotermia y sistemas fotovoltaicos para autoconsumo.

Además, serán subvencionables los gastos asociados a la redacción de los proyectos técnicos, auditorías energéticas, certificados de eficiencia energética y dirección facultativa, así como un porcentaje de los costes vinculados a la ejecución de actuaciones.

CONVENIO CON EL CLÚSTER

Por otra parte, el Consello da Xunta ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno gallego y el Clúster de Turismo de Galicia, para impulsar actuaciones que contribuyan a fortalecer la coordinación, la competitividad y la representación del sector turístico gallego.

Según expone el Ejecutivo autonómico en nota de prensa, el convenio, que tendrá vigncia hasta el 31 de diciembre de 2028, contará con un presupuesto total estimado de 270.000 euros, de los que la Xunta aportará más del 90%.

En esta línea, el acuerdo incluye acciones de comunicación y sensibilización sobre la importancia del turismo como sector estratégico para la economía gallega, así como el desarrollo de iniciativas de colaboración para impulsar proyectos de interés común.

A mayores, la Xunta contribuirá a financiar las actividades ordinarias del Clúster de Turismo y a consolidad una entidad que agrupa los principales agentes de la cadena de valor turística y que actúa como interlocutora del sector.

Del mismo modo, promoverá la realización de reuniones multisectoriales y grupos de trabajo que favorezcan la colaboración entre los distintos ámbitos de la actividad turística.