La Xunta facilita asesoramiento en turismo termal a empresarios del sector de Argentina y Perú. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado por la jefa del área Termal, Belén Gómez Quevedo, ha mantenido una reunión con varios directivos de la industria hotelera de Perú y Argentina que se encuentran en Galicia para conocer la propuesta de turismo termal de la comunidad y también en busca de asesoramiento sobre su desarrollo.

Durante el encuentro, Xosé Merelles ha destacado que Galicia es primera potencia termal de España -con el 20% de la oferta del país- y el segundo destino europeo con mayores reservas.

Además, ha puesto en valor el componente desestacionalizador y difersificador de la oferta turístíca. Además, ha subrayado la apuesta del Gobierno gallego por la innovación, por la salud y por la formación de los profesionales para avanzar además en la difusión del termalismo en los tratamientos médicos.