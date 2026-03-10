La Xunta lanza un proyecto de reciclaje textil en la red de albergues públicos del Camino

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha lanzado un proyecto de reciclaje textil en la red pública de albergues del Camino para darle una "segunda vida" a los residuos generados por los establecimientos y por los peregrinos.

Así lo ha indicado este martes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la presentación de este nuevo proyecto que se implantará de forma pionera en tres albergues, en los de Monte do Gozo, San Lázaro y Fisterra.

Merelles ha destacado que esta iniciativa incide en la apuesta por la sostenibilidad en el Camino de Santiago y en el turismo en general, al tiempo que ha recordado que la Rede Pública de Albergues fue galardonada con el Premio Q 2026 del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) por su apuesta por la sostenibilidad turística.

"La iniciativa pretende transformar residuos textiles en nuevos materiales útiles, fomentando así un modelo de economía circular vinculado a la gestión turística del Camino", ha afirmado Xosé Merelles.

Para llevar a cabo el proyecto, ha indicado Merelles, instalarán contenedores específicos para la recogida selectiva de los residuos textiles.

Asimismo, la selección de los albergues en los que se instalará este proyecto responde a que Monte do Gozo y San Lázaro se sitúan al final del Camino Francés, el itinerario más transitado, mientras que Fisterra también es un destino final habitual para muchos peregrinos, "por lo que se considera un lugar idóneo para la recogida de ropa o calzado que ya no resulte útil tras completar la ruta".

Además de la ropa y del calzado de los peregrinos, el proyecto también permitirá la recogida y reciclaje de las sábanas empleadas en los albergues.

Este servicio estará disponible en los tres establecimientos participantes en el piloto y, de manera complementaria, el personal de ruta se encargará de trasladar a estos puntos las sábanas procedentes de otros albergues de la red.

Tras esta primera fase piloto, está prevista la ampliación progresiva de la iniciativa a otros albergues de la Rede Pública a lo largo del año 2026.