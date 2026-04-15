La Xunta ve "receptiva" a la hostelería de Vigo sobre la captación de vuelos y reitera que "no vetará" ninguno

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se reúne con representantes del sector empresarial y turístico de la provincia de Pontevedra y la ciudad de Vigo, a 15 de abril de 2026. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha encontrado "receptividad" en los representantes del sector empresarial y turístico de la provincia de Pontevedra y de la ciudad de Vigo al respecto de la captación de nuevas rutas aéreas, para lo que la Xunta aportará 100.000 euros en promoción turística por cada una captada (con un máximo de dos por aeropuerto y año).

"Todos los casos de negocio que se estudian desde Vigo entran dentro de sus inquietudes o lo que les gustaría y entienden que serían buenos para atraer viajeros", ha asegurado el responsable autonómico al remate de la reunión con el sector. También ha insistido que "no vetará" ningún destino dentro del modelo liderado por Aena, que --en palabras de Calvo-- es quien tiene "más información y la capacidad negociadora".

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el Gobierno gallego está llevando a cabo y que finalizará esta semana con una cita junto al sector de A Coruña. En concreto, a la de este miércoles han acudido representantes de la Cámara de Comercio de Vigo, la Asociación de Hostelería de Vigo y la Federación de Hostelería de Pontevedra.

En días anteriores, Calvo se reunió con la hostelería de Santiago y representantes de las diputaciones, a las que pidió que realizasen sus propias aportaciones al modelo de Aena, un llamamiento que extiende a las administraciones de todos los niveles.

A través de estas reuniones, la Xunta está facilitándoles a estas entidades información de primera mano sobre su postura, en aras a la colaboración institucional de la captación de nuevas rutas y a alcanzar una propuesta "coordinada y conjunta" que, hasta ahora, "no existía".

Con todo, ha remarcado en que el Gobierno gallego no se "meterá" en la "determinación" de los nuevos destinos que se incorporen a los aeropuertos gallegos: "Aena es el titular de los aeropuertos, es quien tiene las competencias y es quien tiene toda la información. Sabe cuál es la demanda que existen en los buscadores; sabe cuántos pasajeros entran, por qué aeropuertos y cuántos días echan en cada ciudad, y sabe cuáles son los costes operativos".

APORTACIÓN DE LA XUNTA

Por su parte, la Xunta de Galicia destinará 100.000 euros a la promoción turística por cada nueva ruta aérea que se capte en Peinador (Vigo), Alvedro (A Coruña) y Lavacolla (Santiago), con un máximo de dos por aeropuerto y año. Esto suma un total de seis al año, un tope que no se cierra a ampliar "si hay alguna temporada en la que se puedan conseguir más vuelos".

De esta manera, el Gobierno gallego sumará su apoyo al modelo que proponga Aena para la captación de rutas, en el que "confían". Todo ello para alcanzar una propuesta "coordinada y conjunta" en materia aeroportuaria, a la que piden "sumarse" a ayuntamientos y diputaciones con sus propias aportaciones.