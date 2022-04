Feijóo avanza un concierto "importante" del Xacobeo en Vigo y lamenta la falta de cooperación municipal

Afirma que la ciudad "puede tener mucho más protagonismo" en este evento

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves la celebración de un concierto "importante" en el marco del Xacobeo 21-22 en la ciudad de Vigo, aunque ha evitado desvelar más detalles, a la espera de que sea el vicepresidente primero y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda, el que lo anuncie.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, que se ha celebrado en Vigo. "Nos gustaría hacer conciertos en Vigo, si nos dejan. Vamos a intentar hacer conciertos del Xacobeo en Vigo y tener más suerte que con la señalización del Camino", ha afirmado, en alusión a la negativa del gobierno local a la instalación de señales indicativas de la Ruta Xacobea en territorio municipal.

"Hay uno importante, pero yo prefiero ser cauto, prudente, mientras no lo comente el vicepresidente (y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda), prefiero que sea él quien traslade el nombre", ha añadido.

Al margen del nombre del artista o grupo que actúe, está por concretar el lugar, ya que el Ayuntamiento no parece dispuesto a que se hagan conciertos del Xacobeo en el auditorio de Castrelos. Al respecto, en su día, el alcalde, Abel Caballero, ya advirtió de que no quería para Vigo eventos bajo esa denominación, e invitó a la Xunta a transferir el dinero para que fuera la propia ciudad la organizase "conciertos de Vigo, no conciertos del Xacobeo".

ACTUACIONES EN EL MARCO DEL XACOBEO

En el Consello de la Xunta de este jueves se ha presentado informe de las actuaciones del Xacobeo realizadas en el área de Vigo. Así, el gobierno gallego invirtió casi 8 millones de euros en la comarca en actuaciones como señalización, construcción del albergue Juan Manuel López Chaves, mejoras en otros albergues, programas de difusión, actividades culturales, etc.

Feijóo ha lamentado que la ciudad olívica sea "probablemente la única de Europa" que "prohíbe" las señales del Camino de Santiago, y ha afirmado que Vigo "puede tener mucho más protagonismo en el Xacobeo".

De hecho, el gobierno gallego ha autorizado la firma de un convenio por 350.000 euros con la Fundación Traslatio, para la peregrinación marítima Iacobeus Maris 2022, desde el puerto de Génova hasta el de Vigo. Será la peregrinación marítima "más larga de la historia", con 4 semanas de travesía, y con escalas en Valencia, Sevilla y Oporto (Portugal), antes de su llegada a la ciudad olívica, desde donde los peregrinos continuarán a pie hasta Santiago de Compostela.

IMPULSO AL SECTOR TURÍSTICO

El Consello ha dado cuenta también de las actuaciones llevadas a cabo en el área de Vigo en el último año para apoyar la reactivación turística y ayudar al sector de la hostelería, con más de 17 millones de euros de dotación.

Además de las ayudas del plan de choque, el Bono Turístico, o las subvenciones para mejora de infraestructuras turísticas, el área de Vigo se benefició de casi un millón de euros para apoyar 36 iniciativas en el marco del programa O Teu Xacobeo; y más de 6.200 locales hosteleros recibieron en total más de 13 millones de euros de los planes de rescate.

Feijóo también ha recordado el apoyo de la administración autonómica al evento Vigo Seafest, organizado por la Cooperativa de Armadores, y que cuenta con una aportación económica de la Xunta de 136.000 euros (tras la reciente renovación del convenio). Tras dos años en suspenso por la pandemia, este festival gastronómico y cultural, así como la Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Pesca, volverán a la ciudad en julio.