Tres planes premium para descubrir Madrid desde el inicio del trayecto

En una ciudad como Madrid, donde teatro, arte y gastronomía son parte de la vida diaria, hay experiencias que permiten vivir con más calma, profundidad y atención a los detalles. Planes que combinan cultura, disfrute y tiempo de calidad, y que empiezan mucho antes de cruzar la puerta de un museo, de un teatro o de una galería. Te proponemos tres planes para descubrir Madrid así: disfrutando tanto del destino como de todo lo que ocurre antes de llegar.

Entre bambalinas: Un trayecto hacia la excelencia

La mañana arranca en dirección al corazón de Madrid. El centro se va llenando, pero el desplazamiento se vive sin prisas. A bordo del Lexus NX híbrido enchufable, el modo eléctrico y el interior silencioso ayudan a dejar atrás el ruido de la ciudad y a llegar con la sensación de haber empezado el plan un poco antes. La llegada al centro es solo una extensión natural que anticipa la experiencia tras bambalinas.

El destino es el Teatro Real y una de sus propuestas más exclusivas: la visita Premium entre bambalinas. Durante el recorrido, los participantes acceden a espacios que normalmente no se ven: talleres de sastrería y escenografía, la caja escénica, las zonas de tramoya o los pasillos por los que se mueven técnicos y artistas. Se trata de un recorrido basado en los aspectos más técnicos como los movimientos de plataformas o la construcción de decorados. La experiencia termina en Papagena, el restaurante de Ramón Freixa (dos estrellas Michelin) con vistas al Palacio Real y los jardines de la Plaza de Oriente, donde un menú cuidado pone el broche final. Un lugar perfecto para cerrar un plan que comenzó mucho antes de llegar.

Arte y vino: la armonía del camino

Próximo destino: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. El ambiente interior del Lexus NX —tranquilo, conectado y confortable— prepara al conductor para una jornada que combinará arte, historia y gastronomía. Cada nota de la música que suena dentro del coche reproduce el ambiente de una cata: matices, texturas y equilibrio. El trayecto te lleva a nuestra segunda propuesta, la experiencia 'Art & Wine'.

Este plan enlaza el Thyssen y el Mercado de San Miguel. En el museo, la visita guiada 'La cultura del vino' recorre obras de distintas épocas para mostrar cómo el vino ha estado presente en la pintura como símbolo social, religioso o cotidiano. No es solo una mirada estética, sino también cultural. Después, la ruta continúa hacia el mercado, donde una cata guiada permite probar varios vinos nacionales y conocer mejor sus orígenes, variedades y maridajes. El breve desplazamiento entre museo y mercado, de nuevo en el NX, actúa como un puente natural: un tiempo para comentar lo visto, cambiar de escenario y llegar a la cata con la sensación de que todo forma parte de una misma experiencia que une arte, vino y ciudad.

ARCO: inspiración y movimiento

Cada año, ARCOmadrid convierte la capital en uno de los principales puntos de encuentro del arte contemporáneo. La feria reúne a galerías, artistas y profesionales que marcan tendencias y abren debates sobre el presente y el futuro de la creación. Lexus, como patrocinador, se vincula a esa apuesta por la innovación y el diseño, también en la manera de desplazarse por la ciudad. A partir de ahí, te proponemos este tercer plan premium. La propuesta es extender la experiencia más allá de los pabellones y llevarla a las galerías que forman parte de su ecosistema durante todo el año.

Comenzamos la ruta por una de las galerías madrileñas que se han estrenado este año en ARCO: 'Enhorabuena Espacio'. Con una programación centrada en artistas emergentes y proyectos que exploran nuevos lenguajes, esta galería representa a artistas como Venuca Evanán o Esteban Igartua. Te recomendamos asistir a la exposición de Igartua, 'Vigía'.

La próxima parada no lleva hasta 'El Chico', una galería que se ha consolidado como un espacio de proyectos artísticos transversal, que propone la intersección de artistas y disciplinas, un espacio de cruce entre distintas generaciones y tipologías artísticas. Actualmente puedes disfrutar de dos exposiciones que te trasladan a ARCO: la Exposición colectiva de OPEN CALL, 'Adentro/Afuera VI'; o 'Pacífico', la muestra individual de Fernando Mastretta.

Entre una visita y otra, el NX mantiene la misma sensación de armonía que inspira al arte moderno: tecnología que no interrumpe, diseño que acompaña y una conducción que invita a saborear cada kilómetro con pausa.

Donde todo comienza

En estos tres planes, el desplazamiento no es solo un trámite entre un punto y otro, sino un momento más del propio día: un espacio para anticipar, comentar y asimilar lo vivido. El Lexus NX híbrido enchufable acompaña esos trayectos con comodidad y calma. Porque disfrutar Madrid a otro ritmo también pasa por cuidar cómo se llega a cada experiencia.