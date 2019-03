26M.- Armengol anuncia que tres socialistes de Balears formen part de les llistes del PSOE a les europees

Publicado 17/3/2019 13:15:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PSIB, Francina Armengol, ha anunciadoe aquest diumenge a Madrid que els socialistes balears Alícia Homs, Marta López i Ismael Gutiérrez formaran part de la candidatura europea del PSOE.

Així s'ha expressat Armengol en declaracions als mitjans després del Comitè Federal del PSOE celebrat aquest diumenge a Madrid en el qual s'han aprovat les llistes de la formació a les eleccions del 28 d'abril i del 26 de maig.

En aquest sentit, la secretària general del PSIB ha anunciat que Homs ocuparà el lloc número 18 en les llistes del PSOE a les eleccions europees, mentre que López es trobarà en el número 42 i Gutiérrez, en el número 49.

Sobre les llistes, Armengol ha ressaltat que han estat aprovades per "unanimitat" i ha destacat que el moment de "força, unió i il·lusió" dels socialistes alhora que ha recalcat la intenció de "revalidar" els mandats socialistes al capdavant del Govern de Pedro Sánchez i del Govern a Balears.

"Comptem amb la gent, amb l'experiència, amb la força i amb el rigor d'haver governat durant quatre anys i ho volem seguir fent", ha manifestat.

SOBRE ELS CONSELLERS

Preguntada per la presència de consellers actuals en les llistes del PSIB, Armengol ha assegurat que a Balears s'ha governat "de forma sòlida i rigorosa gràcies a un equip d'homes i dones que ha donat el millor de si mateixos", en referència a l'equip de consellers presents en les llistes del PSIB.

Cal recordar que el PSIB va ratificar les llistes al Consell de Mallorca i al Parlament, amb Catalina Cladera, Andreu Alcover, Teresa Suárez i Javier de Juan en els primers llocs al Consell. En la candidatura socialista al Parlament per Mallorca, encapçalada per Francina Armengol, es troben Iago Negueruela, Patricia Gómez, Martí March entre els primers llocs.

En aquest sentit, les candidatures socialistes al Parlament per Mallorca inclouen la consellera insular Mercedes Garrido o l'actual regidor de Cort, Joan Ferrer Ripoll. No obstant això, no apareixen els socialistes Bel Oliver o Xesc Miralles.