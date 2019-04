26M.- MÉS per Inca assegura que crearà una Escola de Cuina en el municipi

MÉS PER INCA

Publicado 3/4/2019 17:17:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Inca ha introduït al seu programa per a les eleccions municipals una mitjana per la qual es crearà una Escola de Cuina que acreditarà especialitats formatives de cuina i restauració.

La candidata a l'alcaldia d'Inca, Alice Weber, ha assegurat que aquesta mesura "contribuirà al desenvolupament local" i a "obrir les portes a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral".

Segons han assegurat, l'equip municipal ha detectat aquesta demanda juntament amb les empreses del sector del municipi.

Així, assenyalen que existeix "una necessitat" a l'hora de trobar perfils professionals vinculats a operacions bàsiques de cuina (pastisseria, restauració, carnisseria, peixateria) i vinculades al turisme gastronòmic (allotjament, hostaleria, restauració).

En aquest sentit, Weber ha destacat que "podria donar resposta a molts joves que no veuen una alternativa als llocs de treball estacionals i de baixa qualitat", oferint "uns horaris més conciliadors i un treball més estable".

A més, ha dit que "també pot obrir les portes a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, com les dones de més edat".