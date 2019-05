El 56% de les pimes exportadores de Balears preveuen una tendència de vendes positiva

Publicado 30/5/2019 12:01:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El 56,1 per cent de les petites i mitjanes empreses exportadores de Balears preveuen una tendència de vendes positives al llarg de 2019, per sobre de la mitjana del conjunt espanyol, que se situa en un 51 per cent.

Així ho revela una anàlisi de l'Observatori 'Mesias' de Pimes Exportadores, creat pel sistema d'intel·ligència de Marca Espanya al servei d'Espanya Global a partir de dades de Iberinform.

Aquestes dades situen a Balears com la quarta comunitat amb més pimes que esperen tendències positives, per darrere de La Rioja (67,1%), Cantàbria (66,7%) i Canàries (60,5%).

En el conjunt d'Espanya, un 46 per cent de les pimes exportadores preveuen que es mantinguin estables i tan sols un 3% esperen tendències negatives. Extremadura, Navarra, Castella-Lleó i Astúries presenten una previsió de tendència estable en les seves vendes per al present exercici. Tan sols Ceuta i Melilla presenten puntuacions significatives en la previsió de tendència negativa.