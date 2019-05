Agents de la Policia d'Eivissa imparteixen un curs de formació a Mallorca sobre la detecció de consums en conductors

Publicado 30/5/2019 16:38:19 CET

EIVISSA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Local d'Eivissa, especialitzats en proves per detectar consums en conductors, han impartit un curs de formació per a policies locals de Mallorca.

Segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa en un comunicat, es tracta d'una iniciativa de l'Escola Balear de l'Administració Pública (Ebap) que ha desenvolupat el cap de la Unitat Nocturna i d'Atestats de la Policia Local d'Eivissa, al costat de l'oficial coordinadora.

El curs ha durat 30 hores i ha servit per formar als agents en matèries com la legislació que regula les proves que es realitzen en la via pública als conductors.

També se'ls ha format en els protocols per remetre les proves a l'Institut Nacional de Toxicologia, la cadena de custòdia i l'exploració dels indicis que suggereixen l'ús de drogues. Els agents també impartiran el curs a Menorca.